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İSLAM 05.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

05.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-06-05 07:17:00 -
05.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَاۙࣕ    وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰيهَاؕ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir."

 "Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir."

(Şems Suresi, 9-10)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

Dua ederken seslerini aşırı şekilde yükseltenleri gören Rasûlullah (asm), şöyle buyurmuştu:

"Ey insanlar!

Kendinize gelin.

Çünkü siz bir sağırı veya uzaktaki birini çağırmıyor, ancak her şeyi işiten ve çok yakın bulunan birine dua ediyorsunuz.

Sizin kendisine dua ettiğiniz, size bineğinizin boynundan daha yakındır."

(Buhârî, Cihad, 131; Ebû Dâvûd, Vitr, 26)

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