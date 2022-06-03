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İSLAM 03.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

03.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-06-03 05:26:00 -
03.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاࣞ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ 

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواًّؕ اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَابِ السَّعٖيرِؕ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın."

"Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur."

(Fâtır Suresi, 5-6)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


(Not: Şeytan resmi temsilidir.)


ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"Şu altı şeyi devamlı yapacağınıza dâir bana söz verin, ben de cen­nete gireceğinize kefil olayım:

1) Konuştuğunuzda doğru söyleyin.
2) Söz verdiğinizde sözünüzde durun.
3) Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin.
4) Namusunuzu koruyun.
5) Gözlerinizi haramdan sakının.
6) Haramın her türlüsünden çekinin."

(Mûsned, V/323)

 

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