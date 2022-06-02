  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 02.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

02.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-06-02 05:12:00 -
02.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَنْ يَعْمَلْ سُٓوءاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوراً رَحٖيماً 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır."

(Nisâ Suresi - 110)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"... Sana menfaat sağlayacak şeye sarıl, Allah'tan yardım dile, acizlik gösterme, bir felakete uğradığında, 'Keşke ben, şunu şunu yapsaydım.' deme, ancak:

'Allah böyle takdir etti; O, dilediği gibi yapar.' de (ve kendini teselli et, gevşekliğe düşme) çünkü, 'Keşke şöyle böyle yapsaydım.' demen şeytan işine yol açar."

(İbn Mâce, Zühd, 14)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay