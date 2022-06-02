02.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَمَنْ يَعْمَلْ سُٓوءاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوراً رَحٖيماً



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır."

(Nisâ Suresi - 110) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)









ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



"... Sana menfaat sağlayacak şeye sarıl, Allah'tan yardım dile, acizlik gösterme, bir felakete uğradığında, 'Keşke ben, şunu şunu yapsaydım.' deme, ancak:

'Allah böyle takdir etti; O, dilediği gibi yapar.' de (ve kendini teselli et, gevşekliğe düşme) çünkü, 'Keşke şöyle böyle yapsaydım.' demen şeytan işine yol açar."



(İbn Mâce, Zühd, 14)