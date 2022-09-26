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Spor 0 gol 0 asist! Yok böyle bir istatistik…
Spor

0 gol 0 asist! Yok böyle bir istatistik…

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, transfer döneminde adından en çok söz ettiren kulüp olarak ön plana çıkmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da gelen isimler kadar takımdan gönderilen isimler de ses getirirken, bu isimlerden olan ve takımdan kiralık olarak gönderilen bir isim yönetimi pişman etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:46:00 -
0 gol 0 asist! Yok böyle bir istatistik…

 

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, transfer döneminde adından en çok söz ettiren kulüp olarak ön plana çıkmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da gelen isimler kadar takımdan gönderilen isimler de ses getirirken, bu isimlerden olan ve takımdan kiralık olarak gönderilen bir isim yönetimi pişman etti.

Galatasaray'ın 2021/22 sezonunda Romanya ekibi Universitatea Craiova'dan 6.50 milyon Euro bonservis bedeliyle büyük umutlarla kadrosuna kattığı, Romanyalı oyuncu Alexandru Cicaldau, kocaman bir hayal kırıklığı oldu. Yeni yönetim ve Okan Buruk'un da gelişiyle takımda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu BAE'ye kiralandı.

0 GOL 0 ASİST!

Tekrar çıkış yakalama umuduyla kiralanan oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al İttihad Kalba'da da beklentilerin çok altında kaldı. Oynadığı 3 maçın sadece birinde ilk 11'de sahaya çıkan Rumen futbolcu, 235 dakika sahada kalırken gol ya da asist üretemedi.

Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 41 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Transferin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Rumen futbolcu, "Galatasaray camiasına, futbolculara, antrenörlere ve tüm personele teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İniş ve çıkışlarla dolu, benim için özel bir yıldı." ifadelerini yazdı.

 

 

 

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