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Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:11:28 -
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da ırkçı saldırı

KUDÜS (AA) - Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentine bağlı Far’ata beldesine gece saatlerinde baskın düzenlediğini belirtti.

Iştivi, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimcilerin 2 aracı da ateşe verdiğini kaydetti.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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