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Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı, Fas Dışişleri Bakanıyla iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-11 00:21:36 -
Tunus Cumhurbaşkanı, Fas Dışişleri Bakanıyla iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır Burita ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Bakan Burita'yı makamında kabul etti.

Kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Görüşme sırasında Fas Kralı 6. Muhammed'in sözlü mesajını Cumhurbaşkanı Said'e ileten Burita, Kral 6. Muhammed'in isteği üzerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan seyahat engeli sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Tunus'a yaptığını söyledi.

Bakan Burita, Kral 6. Muhammed'in mesajının, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki durumla ilgili olduğunu belirtti.

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