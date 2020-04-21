  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

2020-04-21 23:38:07 -
Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır'da 14, Fas'ta 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 14 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 264'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede son olarak 157 kişide virüs tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, buna göre toplam vaka sayısının 3 bin 490 olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 870 kişinin hastalıktan kurtulduğu kaydedildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi ise yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ülkedeki can kaybının 145'e yükseldiğini belirtti.

Ülke genelinde 163 kişinin daha enfekte olduğunu aktaran Elyubi, toplam vaka sayısının 3 bin 209'a ulaştığını ifade etti.

Elyubi, ayrıca 43 hastanın daha iyileşmesiyle şu ana kadar ülkede 393 kişinin hastalıktan kurtulduğuna dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı