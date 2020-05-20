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Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki Esabia kentine doğru ilerliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:26:52 -
Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki Esabia kentine doğru ilerliyor

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki El-Esabia kentine doğru ilerleyişini sürdürdüğünü açıkladı.

Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Esabia kentini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtarmak için ilerlemeye devam eden ordu birlikleri ile milisler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Meci, Esabia kenti girişinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 2 askerin yaralandığını kaydetti.

Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune'nin başkentin güneyindeki Hafter milislerine askeri tedarik hattında önemli bir durak olduğunu hatrılatan Meci, Esabia'da denetimin sağlanmasıyla Terhune'ye yönelik ablukanın artacağını söyledi.

Başkent Trablus'un güneyinde yer alan Esabia, stratejik Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamda, aralarındaki istişareler neticesinde kabilelerin Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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