  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numarayı yanlış çevirdi! Bakan Koca Mazhar Alanson diye bakın kimi aradı

Devenin peygamberimize şikayeti

Bir elma ve İmam-ı Azam'ın babası

Abdestsiz emzirilen süt

Ev yapımı kolay limonata tarifi | Buzluk limonata nasıl yapılır?
için kalan
Aktüel

Libya ordusu, Hafter milislerinin üç hava savunma sistemini daha imha etti

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:11:01 -
Libya ordusu, Hafter milislerinin üç hava savunma sistemini daha imha etti

ANKARA (AA) - Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği üç Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada dün geceden itibaren Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği 3 Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini belirtti.

Kununu, topçu birlikleri ve silahlı insansız hava aracının (SİHA) Terhune kentinde Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir tipinde iki hava savunma sistemini, Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesinde de bir hava savunma sistemini vurduğunu ifade etti.

Libya ordusu hava unsurlarının, sabaha karşı Terhune kentinde vurduğu bir hava savunma sistemiyle birlikte son 8 saatte BAE'nin Hafter milislerine tedarik ettiği toplam 4 Pantsir tipi hava savunma sisteminin imha edildiği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı