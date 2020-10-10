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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye 25 bin 200 lira ceza yazıldı
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye 25 bin 200 lira ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:49:28 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye 25 bin 200 lira ceza yazıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 13 kişiye 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski ile Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparak, uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişiye 25 bin 200 lira ceza yazdı.



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