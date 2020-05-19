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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 1 Irak askeri öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:59:52 -
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 1 Irak askeri öldü

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin Dakuk ilçesi yakınlarında düzenlediği saldırıda 1 Irak askerinin öldüğü belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir kontrol noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.

Kamil, hafif silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 1 Irak askerinin öldüğünü aktardı.

Saldırganların olayın ardından kaçtığını belirten Kamil, Irak güvenlik güçlerinin teröristleri arama çalışmalarına başladığını ifade etti.

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılardaki artış dikkati çekiyor.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.





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