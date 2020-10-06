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Aktüel Filistin, Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Filistin, Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 01:13:51 -
Filistin, Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 414'e, Filistin'de 402'ye, Ürdün'de 110'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1175 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 414'e, vaka sayısı da 45 bin 657'ye çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 624 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 20 bin 243'e ulaştı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 491 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerden 10'unun Batı Şeria, 1'inin Gazze Şeridi'nden olduğu aktarıldı.

Bakanlık, Filistin'de toplam can kaybının 402, vaka sayısının 52 bin 924, iyileşen kişi sayısının 44 bin 955 olduğunu duyurdu.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha öldüğü, 1824 yeni vaka tespit edildiği, 52 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybı 110'a, vaka sayısı 17 bin 464'e ve sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 297'ye ulaştı.

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