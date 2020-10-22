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Spor Bandırmaspor'da iki futbolcu sosyal medya beğenileri yüzünden kadro dışı bırakıldı
Spor

Bandırmaspor'da iki futbolcu sosyal medya beğenileri yüzünden kadro dışı bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:29:33 -
Bandırmaspor'da iki futbolcu sosyal medya beğenileri yüzünden kadro dışı bırakıldı

BALIKESİR (AA) - TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan Hüseyin Bak ve Görkem Kıran'ın, eski teknik direktör Serdar Bozkurt'un abisi Ümit Bozkurt'un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, iki futbolcunun da yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldıkları bildirildi.

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