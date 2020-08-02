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Aktüel

BAE'de elektrik üreten bir nükleer reaktör faaliyete geçti

"Barakah" reaktörünün faaliyete geçmesiyle BAE nükleer enerji ile elektrik üreten ilk Arap ülkesi oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-02 18:29:23 -
BAE'de elektrik üreten bir nükleer reaktör faaliyete geçti

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 4 nükleer reaktörden birinin faaliyete geçtiğini açıkladı.

Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yakıt dolumu ve kapsamlı testlerin ardından başarılı bir şekilde operasyonu tamamladı." ifadelerini kullandı.

Maktum, hedeflerinin reaktörlerin tamamının tam kapasiteyle faaliyete geçmesi olduğunu böylece ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 25'inin karşılanabileceğini aktardı.

"Barakah" reaktörünün faaliyete geçmesiyle 9 milyonluk bir nüfusa sahip BAE, nükleer enerji ile elektrik üreten ilk Arap ülkesi oldu.

BAE, 2023'e kadar Barakah'ın da yer aldığı 4 reaktöre sahibi olmayı planlıyor. Reaktörlerin toplam maliyetinin 25 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor.


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