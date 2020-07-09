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Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, küresel ekonominin toparlanmasına ilişkin beklentilerde görülen olumsuz yöndeki değişim nedeniyle günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 19:20:38 -
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, küresel ekonominin toparlanmasına ilişkin beklentilerde görülen olumsuz yöndeki değişim nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 azalarak 363,61 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 azalarak 4.921,01 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,04 düşüşle 12,489,46 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,73’lik düşüşle 6.049,62 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,98 değer kaybederek 19.505,95 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.06 itibarıyla yüzde 0,23’lük düşüşle 1,13 seviyelerinde işlem gördü.

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