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Afrin'deki iki tarihi yapı restore ediliyor

Bölgedeki Ömer Bin Hattab Camii'si ile Nebi Huri Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:02:26 -
Afrin'deki iki tarihi yapı restore ediliyor

HATAY (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan tarihi cami ile türbe, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore ediliyor.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Habibi Neccar Vakıf Kültür Konakları'nın iç avlusunda yaptığı basın açıklamasında, Vakıflar Haftasını kutladı.

Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çiçek, çalışmalarının sadece Hatay ile sınırlı olmadığını söyledi.

Bu kapsamda Afrin'de iki yapının restorasyon faaliyetini yürüttüklerini aktaran Çiçek, şöyle devam etti:

"Genel müdürlük olarak Bosna Hersek'te, Kosova'da, Makedonya'da olduğu gibi Suriye bölgesinde de ecdadın kurmuş olduğu vakıfların yapmış olduğu eserlerin onarımına büyük bir önem veriyoruz. Bu amaçla Afrin'deki Şeyh Hadid bölgesindeki Ömer Bin Hattab Camii'si ile Şerran'daki Nebi Huri Türbesi'nin restorasyonuna başladık. Ömer Bin Hattab Camii'nin kimliğini ortaya çıkaracak çok kıymetli çalışmalar yapıyoruz. Yine Nebi Huri Türbesi de milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen bir Antik Roma Dönemi kümbet yapısıdır. Bunu da çevresindeki niteliksiz yapılardan arındırıyoruz ve kümbeti ortaya çıkarıyoruz. Böylece buradaki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz."

Restorasyon çalışmalarında 7 teknik personelin yanı sıra 30'a yakın yüklenici çalışanın sahada olduğunu ifade eden Çiçek, her iki eserin de restorasyon çalışmalarının bu yıl sonunda bitmiş olacağını kaydetti.

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