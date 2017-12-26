Abdullah Gül! Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen kaygı verici değil miydi?

KHK batmış, canları yanmış!

Vay, vay, vay…

Ne kadar da endişelenmişler iç savaş çıkma ihtimaline karşı?

Ne kadar da korkmuşlar?

Bu kararı ne kadar “kaygı verici” bulmuşlar…

Gözlerim yaşardı!

E biz de insanız yani… Kelimeleri sivriltmeyelim de çatlayalım mı yani?

Dönemin Cumhurbaşkanı olarak Soros destekli Gezi kalkışmasında, polisin güç bela tutukladığı vandalları serbest bıraktırman ve tekrar sokaklara salman da “son derece kaygı verici” değil miydi Abdullah Gül?

Hem o nasıl bir devlet anlayışı, nasıl bir devlet yönetme ahlakı, nasıl bir ahde vefa anlayışı idi ki iktidara darbe yapmak amacıyla, Başbakan Erdoğan’ın seçilme hakkına taarruz eden eylemcileri öylece serbest bıraktın?

Yoksa o dönemde “akıbeti Kaddafi gibi olacak” diyen vandalların, Başbakan olan Erdoğan’ın evine hücum etmeleri sence yeteri kadar “kaygı verici” değil miydi, hım?

Baba oğlu için caymazdı… Eğer Reis Cumhurbaşkanlığını isteseydi, sen asla olamazdın!

Lakin sen var ya sen… Reis’in Cumhurbaşkanlığı seçimini tribünlerden seyredecek kadar vefasızdın…

Mertçe söyle de biz de yanlışımız varsa “vah vah… hakkını yemişiz” diyelim!

Her ota, her çimene ahkam kesiyorsun madem, dök içini… Aydınlat hepimizi!

Bekliyoruz…

O değil de…

Madem SON KHK’yı bu kadar “kaygı verici” buldun…

Hükümetle küs müsün? Kavgalı mısın?

Açarsın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bir telefon, sorarsın!

Açarsın AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a, sorarsın!

Yine mi aydınlanamadın?

Reis’i arar, sorarsın!

Böyle ateşe körükle gitmek yakışıyor mu eski Cumhurbaşkanı olarak sana?

Bu yol arkadaşlarının ayakkabısında taş olmaya heves etmek de neyin nesi?

Sen ki AK Parti’nin kurucularındansın!

Hem zaten AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal gerekli açıklamayı yaptı! E ne oldu eski Cumhurbaşkanı?

O Twitter ağından “ayyyy yanlışlık oldu abi” diyecek misin?

*

Yahu bir tek Gül değil ki?

Gezi kıyamet koparken…

Kobani Kalkışması’nda Diyarbakır’da katliam yapılırken…

15 Temmuz’da darbecileri milletin başına bombalar yağdırırken…

Devlet kurumları alçak darbeciler tarafından basılmışken…

Savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan avına çıkmışken…

Binlerce masum insan hunharca şehit edilirken çıtları çıkmayanların alayı arıza yapmış, aynı replikle iktidara çatıyor.

KHK battı, canları yandı tabii…

E bize de “hop dedik” demek düşüyor tabii…