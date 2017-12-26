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Abdullah Gül! Soros destekçisi Gezi’cileri salıvermen kaygı verici değil miydi?

26 Aralık 2017 Salı

KHK batmış, canları yanmış!

Vay, vay, vay…

Ne kadar da endişelenmişler iç savaş çıkma ihtimaline karşı?

Ne kadar da korkmuşlar?

Bu kararı ne kadar “kaygı verici” bulmuşlar…

Gözlerim yaşardı!

E biz de insanız yani… Kelimeleri sivriltmeyelim de çatlayalım mı yani?

Dönemin Cumhurbaşkanı olarak Soros destekli Gezi kalkışmasında, polisin güç bela tutukladığı vandalları serbest bıraktırman ve tekrar sokaklara salman da “son derece kaygı verici” değil miydi Abdullah Gül?

Hem o nasıl bir devlet anlayışı, nasıl bir devlet yönetme ahlakı, nasıl bir ahde vefa anlayışı idi ki iktidara darbe yapmak amacıyla, Başbakan Erdoğan’ın seçilme hakkına taarruz eden eylemcileri öylece serbest bıraktın?

Yoksa o dönemde “akıbeti Kaddafi gibi olacak” diyen vandalların, Başbakan olan Erdoğan’ın evine hücum etmeleri sence yeteri kadar “kaygı verici” değil miydi, hım?

Baba oğlu için caymazdı… Eğer Reis Cumhurbaşkanlığını isteseydi, sen asla olamazdın!

Lakin sen var ya sen… Reis’in Cumhurbaşkanlığı seçimini tribünlerden seyredecek kadar vefasızdın…

Mertçe söyle de biz de yanlışımız varsa “vah vah… hakkını yemişiz” diyelim!

Her ota, her çimene ahkam kesiyorsun madem, dök içini… Aydınlat hepimizi!

Bekliyoruz…

O değil de…

Madem SON KHK’yı bu kadar “kaygı verici” buldun…

Hükümetle küs müsün? Kavgalı mısın?

Açarsın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bir telefon, sorarsın!

Açarsın AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a, sorarsın!

Yine mi aydınlanamadın?

Reis’i arar, sorarsın!

Böyle ateşe körükle gitmek yakışıyor mu eski Cumhurbaşkanı olarak sana?

Bu yol arkadaşlarının ayakkabısında taş olmaya heves etmek de neyin nesi?

Sen ki AK Parti’nin kurucularındansın!

Hem zaten AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal gerekli açıklamayı yaptı! E ne oldu eski Cumhurbaşkanı?

O Twitter ağından “ayyyy yanlışlık oldu abi” diyecek misin?

*

Yahu bir tek Gül değil ki?

Gezi kıyamet koparken…

Kobani Kalkışması’nda Diyarbakır’da katliam yapılırken…

15 Temmuz’da darbecileri milletin başına bombalar yağdırırken…

Devlet kurumları alçak darbeciler tarafından basılmışken…

Savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan avına çıkmışken…

Binlerce masum insan hunharca şehit edilirken çıtları çıkmayanların alayı arıza yapmış, aynı replikle iktidara çatıyor.

KHK battı, canları yandı tabii…

E bize de “hop dedik” demek düşüyor tabii…

 

  • VatandasVatandas43 dk önce
    Sünepelerden bir cacik olmaz gavura yaranma cabalari gülünki
  • FehmiFehmi46 dk önce
    Hani siyasete karışmayacaktı? Ne oldu? Rahatsızlığını açıklasın. Çünkü seçmende ondan rahatsız oluyor.
  • 15 temmuz15 temmuz46 dk önce
    RTE nın etrafı bek güvenli değilyanlız adam demicem onun önce Allahıvar .Ailesi ve onu destekleyençok seven seçmenlerivarveRabbimize açılan eller vartüm kılınan namazlardan sonra edilenbu güzel bu içten duaların Rabbim tarafından kabul edildine olan inancımız varona çelme takmaya hazıryüzlerce insanınşerrinden Rabbim korusun bilge adamı. Ayaklarını sıratı mustakimden ayırmasınonu ümmet seviyor dua ediyoronu . Onun Rabbisi yeter
  • gelibolugelibolu46 dk önce
    Domuzdan post ingilizden dost olmaz demiş atalarımız, ingilize dost olanda da....
  • NN50 dk önce
    KONUŞMANIN A L AŞINI YAPARDIBENCE SURETİ BELİRSİZ KONUŞMALARA BAKARSAN NEREYEKİME HİZMETETTİĞİNİNETBİR ŞEKİLDE BİLMİŞ DEYİLİZ
  • didemdidem50 dk önce
    O gece birçok kişi darbe karşıtı açıklama yaptı ama asıl niyetlerini Allah biliyor!
  • OsmanlıOsmanlı50 dk önce
    Abla yüreğine sağlık ! Allah (c.c) razı olsun.Çok güzel eleştiri olmuş.Ya benim anlamadığım Arınçta bunun saz ekibinden . Reis bunu bilmiyor mu ki,Melih Gökçeğin istifası durumunda Arınç adeta bayram etti ve ön plana çıktı . Bu nasıl bir tezattır ?
  • suatsuat53 dk önce
    Abla ilk defa bir yazıya yorum yapıyorum. Erdoğanı Erdoğan yapan özelliklerleden biriside sözlerini eğip bükmeden, kem küm etmeden direkt mertçe söylemesidir. Sizdetüm yazılarınızda lafı eğip bükmeden, kem küm etmeden, kim ne der diye bakmadan, düşündüğünüz gibi, inandığınız gibi yazıyorsunuz. Bu sebeple kardeşiniz olarak sizi seviyor ve yazılarınızı ilgiyle okumaya çalışıyorum. Siz olumsuz yorumlara akıp moralinizi bozmayın. Asıl sorun ne biliyormusunuz; DELİKANLI MERT ADAM BULMAK ÇOK ZOR
  • hamidohamido53 dk önce
    Ingilizce si olan eski c. başkanıyoksa bütün dikkatini aklını fikrini ingilizcesini unutmamak içinmi meşgul ediyor acaba.?
  • londonlondon53 dk önce
    Kraliçesinden talimatı almış Mr.Rose!
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Mehtap Yılmaz

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