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Gündem Akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan geldi! Firari FETÖ'cüden Kemalistlerle işbirliği itirafı
Gündem

Akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan geldi! Firari FETÖ'cüden Kemalistlerle işbirliği itirafı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in itirafı, akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan'ı getirdi.

15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven, fonlandığı karanlık mahfillerden bir itirafta bulundu.

Yıllarca dindarlık maskesi altında bu ülkenin mukaddesatına savaş açan kirli yapının sözde gazetecisi, FETÖ ile Kemalistlerin perde arkasında nasıl bir iş birliği içinde olduğunu gözler önüne serdi.

Firari vatan haini Güven, yaptığı açıklamada, “FETÖ’cüler ve Kemalistler ilişki içinde” diyerek malumu ilam etti. Yıllarca birbirlerine düşman gibi görünen ama çıkarları söz konusu olduğunda aynı şer odağında birleşen bu iki zihniyetin kirli ittifakı, bizzat örgütün içerisindeki isim tarafından itiraf edilmiş oldu.

 

Emin Çolaşan’ın "Cemaati Savunma" çığırtkanlığı akıllara geldi

FETÖ'cü hainin itirafi, akıllara hemen Sözcü Gazetesi’nin tescilli İslam düşmanı yazarı Emin Çolaşan’ı getirdi.

Geçmişte başörtüsü ve dini değerler söz konusu olduğunda adeta nefret kusan Çolaşan,  "Şimdi cemaati savunma zamanı" diyerek FETÖ’ye siper olmuştu.

Firari hainin son itirafı, Çolaşan ve avanesinin zamanında attığı bu manşetlerin, yürüttüğü algı operasyonlarının tesadüf olmadığını, vesayet odakları ile Pensilvanya’daki şarlatanın aynı ipe un serdiğini bir kez daha tescilledi.

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