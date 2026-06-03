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Gündem Garo Paylan’a Ermenistan’da ırkçı saldırı: Türk casusu! Mankurt…
Gündem

Garo Paylan’a Ermenistan’da ırkçı saldırı: Türk casusu! Mankurt…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ermeni kökenli eski HDP milletvekili Garo Paylan, ziyaret ettiği anavatanında Türkçe konuştu diye ırkçı saldırıya uğradı. Gerçek Ermenilerle tanışan Paylan kaçmaya çalışsa da arkasından gelen kadın saldırgan ‘Türk casusu’, ‘Mankurt’, ‘Sen nasıl Ermeni'sin’ diyerek hakaretlerini sürdürdü.

HDP’nin Ermeni kökenli eski milletvekili Garo Paylan, Ermenistan'ın başkentinde ırkçı saldırıya uğradı. Paylan’ın Türkçe konuştuğunu duyan bir kadın Paylan'a “Burası benim vatanım, Ermenice konuşacaksın. Türk casusu. Mankurt" diye hakaretler etti.

HDP'den iki dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Paylan, saldırıdan kurtulmaya çalışsa da peşinden giden kadın hakaretlerini "Ermenistan'da Türkçe konuşamazsın. Hoş bir dil mi? O dili seviyor musun? Kendi ana diliniz size yabancı mı geliyor. Utanın, mankurtlar. Burası benim vatanım, Ermenice konuşacaksın" sözleriyle sürdürmeye devam etti. Sosyal medyada gündem olan videoya gelen yorumlarda “Orası Türkiye’ye benzemez Garo” “Garo Paylan gerçek Ermenilerle tanıştı” ifadeleri öne çıktı.

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Yorumlar

Ziya

Kadın cahil ve provakatör. Onaylandı sessiz kalarak akıllı hareket etti. Ermenide olsa bizim ermenimiz.
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