Sıcak gelişme! CHP'de Disiplin Kurulu toplanıyor
CHP'de Disiplin Kurulu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacağı öğrenildi.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik MYK'sını açıklamasının ardından kritik bir gelişme daha yaşandı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kılıçdaroğlu’nun 19 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) açıklamasının ardından partide hareketlilik sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceği CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın toplanacak.
Kulislerde, bu toplantıda parti içindeki muhaliflerin ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına direnen isimlerin ihraç istemiyle masaya yatırılacağı konuşuluyor.
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