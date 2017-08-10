Öğretmen ve memurlara dini bayram ikramiyesi

Memur sendikaları, dini bayramlarda ikramiye istiyor... Öte yandan SGK, emeklilik başvurusu yapıp maaş bekleyenler için avans için çalışma yapıyor...



Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç başladı.



Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapan komisyon, ikinci toplantısını 11 Ağustos'ta yapacak. 14 Ağustos'ta ise hükümetin teklifi sunulacak. Toplantılarda yıllık yüzde 20 zamdan refah payına, taban aylığa zamdan seyyanen artışa kadar birçok unsur var. Komisyonların çalışmalarını takiben 11 Ağustosta yapılacak ikinci toplantıda tekliflerin ayrıntıları masaya yatırılacak. Bu yılki toplantılarda, daha önce teklif edilen ama üzerinde çok durulmayan bir konu var: Dini bayramlarda ikramiye. Toplu sözleşme masasında bulunan üç konfederasyondan biri olan Memur-Sen, kamu görevlileri ile memur emeklilerine ramazan ve kurban bayramlarında 1915 lira ikramiye ödenmesini teklif etti. Konfederasyonlar, önceki yıllarda çok ısrarcı olmadıkları ikramiye konusunda bu dönem taviz vermek istemiyor.



Türkiye