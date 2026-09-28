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Gündem Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
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Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’yu Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

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