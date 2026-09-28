İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu'nda Tuzla mevkisinde başlayan trafik, Sancaktepe'den itibaren yoğunlaşarak Çamlıca Gişeleri'ne kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda da trafik sıkışıklığı yaşanırken, Şile Otoyolu ve Altunizade'de araçlar ağır ilerliyor. İdealtepe Sahil Yolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ederken, Üsküdar-Beykoz arasında da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.