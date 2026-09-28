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İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

#1
Foto - İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

Haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde bastıran yağışın da etkisiyle İstanbul genelinde trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 80 olarak ölçülürken, sürücüler ana arterlerde ilerlemekte büyük güçlük çekti.

#2
Foto - İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Uzunçayır'da başlayan trafik, Tuzla İçmeler Köprüsü'ne kadar ulaşıyor. Karşı yönde ise Kartal Köprüsü'nden başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'ne kadar devam ediyor.

#3
Foto - İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu'nda Tuzla mevkisinde başlayan trafik, Sancaktepe'den itibaren yoğunlaşarak Çamlıca Gişeleri'ne kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda da trafik sıkışıklığı yaşanırken, Şile Otoyolu ve Altunizade'de araçlar ağır ilerliyor. İdealtepe Sahil Yolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ederken, Üsküdar-Beykoz arasında da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

#4
Foto - İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

AVRUPA YAKASI Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik, Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere'ye kadar yoğun şekilde devam ediyor. TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne, Bahçeşehir mevkisinden ise Edirne istikametine yoğunluk yaşanıyor.

#5
Foto - İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

Hadımköy bağlantı yolu, Basın Ekspres Yolu, O-3 ve Otogar-Hal yolunda da trafik yoğunluğu gözleniyor. Yağış nedeniyle kent genelindeki bazı yollarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Öte yandan metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

#6
Foto - İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 19.00 itibarıyla yüzde 80'e ulaştı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

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