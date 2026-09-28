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SpaceX'ten uzayda tarihi imza: Starship roketi yörüngeye ulaştı

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SpaceX'ten uzayda tarihi imza: Starship roketi yörüngeye ulaştı

SpaceX'in Starship roketi, 14'üncü test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Roket, 26 Starlink V3 uydusunu da başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

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Foto - SpaceX'ten uzayda tarihi imza: Starship roketi yörüngeye ulaştı

SpaceX’in Starship roketi, 14’üncü test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşarak 26 Starlink V3 uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. Başarı, yaklaşık 10 yıldır geliştirilen ve maliyeti 15 milyar doları aşan Starship programında kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

#2
Foto - SpaceX'ten uzayda tarihi imza: Starship roketi yörüngeye ulaştı

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14’üncü test uçuşunda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye saatiyle 15.46’da Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden fırlatılan Starship, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuşta Dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Uçuş kapsamında 26 Starlink V3 uydusu başarıyla yörüngeye konuşlandırıldı. Söz konusu görev, SpaceX’in bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı rutin Starship seferleri öncesindeki 14’üncü test uçuşu oldu.

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Foto - SpaceX'ten uzayda tarihi imza: Starship roketi yörüngeye ulaştı

KRİTİK EŞİK AŞILMIŞ OLDU: Yaklaşık 10 yıldır geliştirilen ve şirkete maliyeti 15 milyar doları aşan Starship’in 2023’ten bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yörünge altı irtifayla sınırlı kalmıştı.

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Foto - SpaceX'ten uzayda tarihi imza: Starship roketi yörüngeye ulaştı

Son uçuşta Starship’in Dünya yörüngesine ulaşması, uzaya yük taşımak üzere geliştirilen yeni nesil roketler açısından önemli bir aşama olarak öne çıktı. SpaceX’in sahibi Elon Musk, Starship programıyla uzun vadede yılda yüzlerce hatta binlerce fırlatma gerçekleştirerek uzay taşımacılığında yüksek bir operasyonel kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

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