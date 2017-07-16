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Hafızlar icazetlerini Dualarla aldı

Düzce’de eğitimlerini tamamlayan hafızların icazet merasimleri devam ediyor. Hafız Hasan Erkek Kur’an Kursu hafızları da tamamladıkları eğitimlerinin ardından yapılan merasimle icazetlerini İl Müftüsü Selami Emen’in elinden aldılar.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:09
Hafızlar icazetlerini Dualarla aldı

30 Öğrencinin eğitimini tamamlayarak hafızlığa ilk atıkları merasimde seçkin okuyucular, alimlerin tilavet ve irşadları eşliğinde yapılan merasime misafir Kura hafızlar tarafından Kur’an tilaveti ve kursiyerlerce hatim tertibi yapıldı.

İl Müftüsü Selami Emen, merasimde yaptığı konuşmada, Düzce’nin hafızlar diyarı olduğunu ifade ederek; hafızların yetiştirdiği diyarlarda doğal afetlerin uzak olacağını söyledi. Hafız Hasan gibi birçok hafızlar yetiştirdiklerini dile getiren Emen, “Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd-ı senalar ediyoruz. Başta Kur’an Kursu Yöneticisi Gürkan Yıldız, hocalarımızı, öğrencilerimizi, ailelerini ve hayırseverleri tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul eylesin. Hafız Hasan’dan her sene 30 hafız yetişiyor. Hafız yetişen yere Allah’ın izniyle ne bela, ne sıkıntı, ne üzüntü, ne de keder uğramaz" dedi.

Selami Emen konuşmasının ardından dua edildi. Hafızlık eğitimlerini tamamlayan hafızlara İl Müftüsü Selami Emen icazetlerini verdi. İl Müftüsü Emen ayrıca hafızlara ve eğiticilerine hediyeler verdi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:09
  1. Düzce
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