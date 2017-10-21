FIFA kokartlı bakkal

Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan ve futbol hakemliği yapan 50 yaşındaki Şakir Alhasan Alhammadi, iç savaş nedeniyle 3 yıl önce ailesiyle kaçarak Kayseri'ye sığındı.

Akrabalarının çağrısı üzerine Kayseri'ye gelen Alhammadi, ilk olarak ailesinin kalacağı bir ev kiraladı. Alhammadi, daha sonra bir binanın altında bulunan boş bir iş yerini kiralayarak bakkal dükkanı açtı.

2006 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Filistin-Irak, 2010 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Suudi Arabistan-Singapur, Katar-Çin, Özbekistan-Japonya ve Suudi Arabistan-Kuzey Kore maçlarında yardımcı hakem olarak görev yapan Alhammadi, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata dair ümitlerini yitirmeyerek açtığı bakkal dükkanı ile ailesini geçindiriyor.

Alhammadi, bir zamanlar milyonlarca insanın takip ettiği maçlarda görev alırken, şimdilerde çoğunlukla hemşehrilerinin alışveriş yaptığı bakkal dükkanını işletiyor.

Yeşil sahalardan bakkal dükkanına giden yolculuğunu AA muhabirine anlatan Alhammadi, 1989'da hakem olmak için başvuru yaptığını söyledi.

İki senelik deneme süresi ve 3 yıllık staj döneminin ardından birinci derece hakem olarak sahaya çıktığını anlatan Alhammadi, 2004'te girdiği sınavların ardından FIFA kokartı aldığını aktardı.

Alhammadi, 2010'a kadar uluslararası maçlarda görev aldığını kaydederek, "Suriye'de hakemliğe hobi olarak başlamıştım ama daha sonra Arap dünyasında tanınan hakemlerden biri haline geldim. Birçok uluslararası maç yönettim. En son 2010 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Özbekistan-Japonya ve Suudi Arabistan-Kuzey Kore maçlarında görev aldım." diye konuştu.

Ailesini kimseye muhtaç etmemek için bakkal dükkanı açtığını da belirten Alhammadi, "Türkiye'de kendi mesleğimi icra etmek istiyorum. Üst liglerde olmasa bile en azından amatör maçlarda hakemlik yapmayı arzu ediyorum. Formumu kaybetmemek için belli dönemlerde antrenman yapıyorum." ifadelerini kullandı.