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1 avuç: Tırnak mantarı ve ayak kokusunu önlüyor... Sarımsak tüketince bakın ne oluyor Bu sene kanadı kırık olmasın: Kartal Fatawu'yu zorluyor: İki rakibi var Camavinga'nın bonservis bedeli belli oldu! Galatasaray'ın dev rakipleri Karaciğer ve böbrekler iflas ediyor: Şifa sanılıyor ama zehir... Ağrısı olan yetiyor diye sakın içmesin Çizikler tarih olacak: Parkeleri cam gibi parlatan ve toz tutmayan gizli formül! Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...
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1 avuç: Tırnak mantarı ve ayak kokusunu önlüyor... Sarımsak tüketince bakın ne oluyor

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1 avuç: Tırnak mantarı ve ayak kokusunu önlüyor... Sarımsak tüketince bakın ne oluyor

Sarımsak, mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra sağlık üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor. Tırnak mantarı tedavisinde sabır en önemli faktör olsa da mantar önleyici gücü ile sarımsak tırnak mantarı ve ayak kokusunun en büyük düşmanı. Sarımsağın iyileştirici gücü böyle önlüyor işte...

#1
Foto - 1 avuç: Tırnak mantarı ve ayak kokusunu önlüyor... Sarımsak tüketince bakın ne oluyor

Ayak kokusu herkesin ortak problemleri arasına yer alır. Ayak kokusu hem size hem de çevrenize ciddi rahatsızlık verir. Yayılan kötü kokular kendinizi kötü hissetmenize sebep olur. Ayak kokusunu önlemek için çok etkili doğal yöntemler var. Bu yöntemleri düzenli olarak uyguladığınızda ayağınızda kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.

#2
Foto - 1 avuç: Tırnak mantarı ve ayak kokusunu önlüyor... Sarımsak tüketince bakın ne oluyor

Ayak kokusu neden olur, ayak kokusu nasıl geçersorularının yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Çünkü ayak kokusu en yaygın sorunların başında geliyor. Terle birlikte ortaya çıkan bakteri ve mikroplar ayakların kokmasına sebep olur. Bakterilerin yanı sıra mantar enfeksiyonu da ayakta ağır bir kokunun oluşmasına neden olur.

#3
Foto - 1 avuç: Tırnak mantarı ve ayak kokusunu önlüyor... Sarımsak tüketince bakın ne oluyor

Kullanılan bazı ilaçlar, ergenlik veya hamilelik dönemindeki hormonal değişiklikler; obezite, stres ve hipertroidi gibi metabolik hastalıklar da vücudun daha fazla ter üretmesine yol açarak ayak kokusunu tetikler. Özellikle kış mevsiminde ayak kokusu artar. Çünkü ayakların gün boyu ayakkabının içerisinde havasız kalır. Ayak kokusunu önlemek için çeşitli doğal yöntemler bulunur. Sentetik ve naylon çoraplar ayak kokusu nedenlerinden biridir. Ayak kokusuna karşı sentetik ve naylon çoraplar yerine yumuşak, pamuklu ve teri emebilme özelliği olan çorapları tercih edin. Gün sonunda çoraplarınızı değiştirmeyi de ihmal etmeyin.

#4
Foto - 1 avuç: Tırnak mantarı ve ayak kokusunu önlüyor... Sarımsak tüketince bakın ne oluyor

Ayaklarınıza ve ayakkabı içine antibakteriyel sprey veya koku önleyici pudra sıkın. Öncelikle akşam eve geldikten sonra ayakkabılarınızı balkon gibi hava alan bir ortamda birkaç saat havalandırın. Havalandırdıktan sonra iç ve ön kısımlarına doğru sprey veya pudrayı sıkın. Ardından ayakkabılarınızı dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan ayak kokusu bitkisel çözüm yöntemleri ile giderilebilmektedir. karbonat, sirke, lavanta yağı gibi yöntemleri kullanılarak kötü kokuya son verilebilir. Ayakları tuzlu su ile yıkamak da terlemenin etkilerini azaltabilir. Bakterileri yok etme özelliğine sahip lavanta yağı ayak kokusu için doğanın sunduğu çözümlerden birisi olarak tercih edilebilir. Lavanta yağının etkisinden yararlanmak için sıcak suya birkaç damla damlatmak yeterli olur. Hazırlanan lavanta yağı karışımında ayaklar 15 ile 20 dakika arasında bekletilebilir. Sarımsak tırnaklardaki enfeksiyonla savaşır. Sarımsağın içerisinde bulunan bileşenler, tırnağı temizleyerek yüzeyinin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Enfeksiyon belirtilerini ortadan kaldırır. Mantarın en büyük düşmanı Sarımsak... Sarımsağın iyileştirici gücünden faydalanmak için; sarımsağı ince ince doğrayın veya ezin. Ardından hazırladığınız sarımsağı tırnağınıza uygulayın ve bölgeyi bandajla sarın. 45 dakika tırnaklarınızda bekletin. Son olarak bölgeyi ılık su ile temizleyin. Sarımsağın içerdiği vitamin ve minerallerden çok, ezildiğinde veya doğrandığında ortaya çıkan biyolojik aktif bileşenleri sayesinde değer kazandığını belirtiyor. Özellikle 'allicin' adı verilen bileşik, sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin temel kaynağı olarak gösteriliyor. Araştırmalar, düzenli sarımsak tüketiminin bağırsaklarda yararlı bakterilerin gelişimini destekleyebileceğini ortaya koyuyor. Sarımsak tüketimi soğuk algınlığı semptomlarını hafifletme, kolesterol ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olma, kalp sağlığını korumada etkili. Uzmanlar, günde yaklaşık 1 ila 2 diş sarımsağın çoğu kişi için yeterli olabileceğini belirtiyor.

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