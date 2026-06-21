1 avuç: Tırnak mantarı ve ayak kokusunu önlüyor... Sarımsak tüketince bakın ne oluyor

Ayaklarınıza ve ayakkabı içine antibakteriyel sprey veya koku önleyici pudra sıkın. Öncelikle akşam eve geldikten sonra ayakkabılarınızı balkon gibi hava alan bir ortamda birkaç saat havalandırın. Havalandırdıktan sonra iç ve ön kısımlarına doğru sprey veya pudrayı sıkın. Ardından ayakkabılarınızı dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan ayak kokusu bitkisel çözüm yöntemleri ile giderilebilmektedir. karbonat, sirke, lavanta yağı gibi yöntemleri kullanılarak kötü kokuya son verilebilir. Ayakları tuzlu su ile yıkamak da terlemenin etkilerini azaltabilir. Bakterileri yok etme özelliğine sahip lavanta yağı ayak kokusu için doğanın sunduğu çözümlerden birisi olarak tercih edilebilir. Lavanta yağının etkisinden yararlanmak için sıcak suya birkaç damla damlatmak yeterli olur. Hazırlanan lavanta yağı karışımında ayaklar 15 ile 20 dakika arasında bekletilebilir. Sarımsak tırnaklardaki enfeksiyonla savaşır. Sarımsağın içerisinde bulunan bileşenler, tırnağı temizleyerek yüzeyinin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Enfeksiyon belirtilerini ortadan kaldırır. Mantarın en büyük düşmanı Sarımsak... Sarımsağın iyileştirici gücünden faydalanmak için; sarımsağı ince ince doğrayın veya ezin. Ardından hazırladığınız sarımsağı tırnağınıza uygulayın ve bölgeyi bandajla sarın. 45 dakika tırnaklarınızda bekletin. Son olarak bölgeyi ılık su ile temizleyin. Sarımsağın içerdiği vitamin ve minerallerden çok, ezildiğinde veya doğrandığında ortaya çıkan biyolojik aktif bileşenleri sayesinde değer kazandığını belirtiyor. Özellikle 'allicin' adı verilen bileşik, sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin temel kaynağı olarak gösteriliyor. Araştırmalar, düzenli sarımsak tüketiminin bağırsaklarda yararlı bakterilerin gelişimini destekleyebileceğini ortaya koyuyor. Sarımsak tüketimi soğuk algınlığı semptomlarını hafifletme, kolesterol ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olma, kalp sağlığını korumada etkili. Uzmanlar, günde yaklaşık 1 ila 2 diş sarımsağın çoğu kişi için yeterli olabileceğini belirtiyor.