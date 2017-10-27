Fenerbahçe'ye son saniye şoku
Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos'a, bitime 1.2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle 70-68 yenildi.27 Ekim 2017 Cuma 23:51
Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos'a, bitime 1.2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle 70-68 yenildi.
Panathinaikos Superfoods: 70 - Fenerbahçe Doğuş: 68
Salon: Olimpik Spor Merkezi
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Robert Lottermoser (Almanya), Benjamin Jimenez (İspanya)
Panathinaikos Superfoods: Calathes 12, Denmon 3, Rivers 5, Singleton 6, Gist 5, Pappas 24, Vougioukas, Lekavicius 3, Auguste, Lojeski 3, Gabriel 3, Antetokounmpo 6
Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 14, Guduric 2, Melih Mahmutoğlu, Melli 14, Vesely 15, Nunnaly, Thompson 4, Sloukas 6, Datome 13, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 19-21
Devre: 36-44
3. Periyot: 53-55
5 faulle çıkan: 38.59 Melli (Fenerbahçe Doğuş)
Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla ikinci mağlubiyetini yaşarken, Panathinaikos Superfoods ikinci galibiyetini aldı.
Karşılaşmaya Wanamaker'ın sayılarıyla 5-0'lık üstünlükle başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 21-19 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Vesely ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 15. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 24-32. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte Calathes'in sayılarıyla Panathinaikos Superfoods 26. dakikada farkı 2'ye indirdi: 48-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 55-53 önde girdi.
Son çeyrekte serbest atışlardan bulduğu sayılarla oyuna tutunmaya çalışan Yunanistan temsilcisi, 36. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 61-62. Panathinaikos Superfoods'ta Pappas, son 2,5 dakikada arka arkaya 9 sayı kaydedince Fenerbahçe Doğuş müsabakadan 70-68 mağlup ayrıldı.