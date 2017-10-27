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Fenerbahçe'ye son saniye şoku

Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos'a, bitime 1.2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle 70-68 yenildi.

27 Ekim 2017 Cuma 23:51
Fenerbahçe'ye son saniye şoku

Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Panathinaikos'a, bitime 1.2 saniye kala yediği 3 sayılık basketle 70-68 yenildi.

Panathinaikos Superfoods: 70 - Fenerbahçe Doğuş: 68

Salon: Olimpik Spor Merkezi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Robert Lottermoser (Almanya), Benjamin Jimenez (İspanya)

Panathinaikos Superfoods: Calathes 12, Denmon 3, Rivers 5, Singleton 6, Gist 5, Pappas 24, Vougioukas, Lekavicius 3, Auguste, Lojeski 3, Gabriel 3, Antetokounmpo 6

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 14, Guduric 2, Melih Mahmutoğlu, Melli 14, Vesely 15, Nunnaly, Thompson 4, Sloukas 6, Datome 13, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 19-21

Devre: 36-44

3. Periyot: 53-55

5 faulle çıkan: 38.59 Melli (Fenerbahçe Doğuş)

Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla ikinci mağlubiyetini yaşarken, Panathinaikos Superfoods ikinci galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya Wanamaker'ın sayılarıyla 5-0'lık üstünlükle başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 21-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Vesely ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 15. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 24-32. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Calathes'in sayılarıyla Panathinaikos Superfoods 26. dakikada farkı 2'ye indirdi: 48-50. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 55-53 önde girdi.

Son çeyrekte serbest atışlardan bulduğu sayılarla oyuna tutunmaya çalışan Yunanistan temsilcisi, 36. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 61-62. Panathinaikos Superfoods'ta Pappas, son 2,5 dakikada arka arkaya 9 sayı kaydedince Fenerbahçe Doğuş müsabakadan 70-68 mağlup ayrıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 23:51
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