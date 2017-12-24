'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev “Ermenistan anayasasında Türkiye’ye karşı açıkça toprak iddialarında bulunuluyor' dedi.24 Aralık 2017 Pazar 17:30
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 16 Aralık'ta yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Hacıyev, Ermenistan'ın bu açıklamalarla “komşu ülkelerle sivil ilişki kurma gücünde olmadığını ve gerici bir düşünce yapısına sahip olduğunu ortaya koyduğunu” belirtti.
Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009'da imzalanan protokollerin onaylanma sürecindeki gecikmenin sorumluluğunun Türkiye'ye ait olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Hacıyev “Ermenistan'ın komşularıyla sivil ilişkiler kurması gerekir. Erivan yönetimi bu gerçeği ne kadar çabuk anlarsa, Ermeni halkı da komşularla ilişkilerin iyileşmesinden ve ülkenin bölgesel iş birliklerine katılmasından o kadar çabuk faydalanabilir” dedi.
"ERİVAN 'BÜYÜK ERMENİSTAN'IN PEŞİNDELER"
Ermenistan'ın, bağımsızlığını elde ettikten sonra komşu devletlerle iyi ilişki kurmak yerine “Büyük Ermenistan” kurma hayaliyle komşu devletlere karşı toprak iddiaları ileri sürdüğünü, savaş başlatarak Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini anımsatan Hacıyev, “Ermenistan anayasasında Türkiye'ye karşı açıkça toprak iddialarında bulunuluyor. Ayrıca Ermenistan'ın komşusu İran ve Gürcistan'a karşı da benzer iddiaları var”diye konuştu.
Hacıyev ayrıca, “Ermenistan sosyoekonomik ve demografik krizle karşı karşıya. Durum böyle iken Erivan yönetimi, Azerbaycan ve Türkiye'yi düşman olarak göstererek Ermeni halkını kandırmaya ve iktidarını sürdürmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
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Dört yanımız düşman1 sa önce Yunanlar adalara çökmüş bunlarda doğuya çökmek istiyor Anonim1 sa önce Buyuk ermenistan he?Adamların büyüklük algısı bizim 1.5 konya kadar :))) Zehra Tezcan1 sa önce Azerbaycanli kardeslerimizle olan Tek Millet Iki Devlet sloganini degistirir, hemencecik alisiriz TEK MILLET TEK DEVLET sloganina, fena mi?:o)Osmanli, seni bize unutturmaya calisanlarin gece gündüz aklindasin Ali1 sa önce Onlar büyük ermenistanı değil bizim büyüğümüzü alır. M1 sa önce Bizden toprak isdemeyi biraksinlar yoksa topraklarintan olurlar . Malkoçoğlu1 sa önce Ülkemizdeki 150000 kaçak ermeni derhal sınır dışı edilsin Serhat1 sa önce Artık icraat zamanı caydırıcılık zamanı. Bora yildirim1 sa önce Gel gel babanızın çiftliği yaherkestoprak ister gücün yetiyosa zerre beyninizde akıl varsa bi deneyin bakalim neler olacak ermenisi ayrı dert kurdu ayrı dert ne ayaksiniz siz he söyleyin. Ufuk 1 sa önce Allah verede denemeye kalka, arzum Azeri kardeşlerime komşu olmak arnavut hasan1 sa önce biryerlerinde yaziyor olabilirde,eger böyle iddiayi gerceklestirmek isteseler, ellerindekikindende olacaklarini bilirler.