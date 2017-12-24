'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 16 Aralık'ta yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Hacıyev, Ermenistan'ın bu açıklamalarla “komşu ülkelerle sivil ilişki kurma gücünde olmadığını ve gerici bir düşünce yapısına sahip olduğunu ortaya koyduğunu” belirtti.

Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009'da imzalanan protokollerin onaylanma sürecindeki gecikmenin sorumluluğunun Türkiye'ye ait olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Hacıyev “Ermenistan'ın komşularıyla sivil ilişkiler kurması gerekir. Erivan yönetimi bu gerçeği ne kadar çabuk anlarsa, Ermeni halkı da komşularla ilişkilerin iyileşmesinden ve ülkenin bölgesel iş birliklerine katılmasından o kadar çabuk faydalanabilir” dedi.

"ERİVAN 'BÜYÜK ERMENİSTAN'IN PEŞİNDELER"

Ermenistan'ın, bağımsızlığını elde ettikten sonra komşu devletlerle iyi ilişki kurmak yerine “Büyük Ermenistan” kurma hayaliyle komşu devletlere karşı toprak iddiaları ileri sürdüğünü, savaş başlatarak Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini anımsatan Hacıyev, “Ermenistan anayasasında Türkiye'ye karşı açıkça toprak iddialarında bulunuluyor. Ayrıca Ermenistan'ın komşusu İran ve Gürcistan'a karşı da benzer iddiaları var”diye konuştu.

Hacıyev ayrıca, “Ermenistan sosyoekonomik ve demografik krizle karşı karşıya. Durum böyle iken Erivan yönetimi, Azerbaycan ve Türkiye'yi düşman olarak göstererek Ermeni halkını kandırmaya ve iktidarını sürdürmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.