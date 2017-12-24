Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev “Ermenistan anayasasında Türkiye’ye karşı açıkça toprak iddialarında bulunuluyor' dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 17:30
'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 16 Aralık'ta yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Hacıyev, Ermenistan'ın bu açıklamalarla “komşu ülkelerle sivil ilişki kurma gücünde olmadığını ve gerici bir düşünce yapısına sahip olduğunu ortaya koyduğunu” belirtti.

Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye ile Ermenistan arasında 10 Ekim 2009'da imzalanan protokollerin onaylanma sürecindeki gecikmenin sorumluluğunun Türkiye'ye ait olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Hacıyev “Ermenistan'ın komşularıyla sivil ilişkiler kurması gerekir. Erivan yönetimi bu gerçeği ne kadar çabuk anlarsa, Ermeni halkı da komşularla ilişkilerin iyileşmesinden ve ülkenin bölgesel iş birliklerine katılmasından o kadar çabuk faydalanabilir” dedi.

"ERİVAN 'BÜYÜK ERMENİSTAN'IN PEŞİNDELER"

Ermenistan'ın, bağımsızlığını elde ettikten sonra komşu devletlerle iyi ilişki kurmak yerine “Büyük Ermenistan” kurma hayaliyle komşu devletlere karşı toprak iddiaları ileri sürdüğünü, savaş başlatarak Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini anımsatan Hacıyev, “Ermenistan anayasasında Türkiye'ye karşı açıkça toprak iddialarında bulunuluyor. Ayrıca Ermenistan'ın komşusu İran ve Gürcistan'a karşı da benzer iddiaları var”diye konuştu.

Hacıyev ayrıca, “Ermenistan sosyoekonomik ve demografik krizle karşı karşıya. Durum böyle iken Erivan yönetimi, Azerbaycan ve Türkiye'yi düşman olarak göstererek Ermeni halkını kandırmaya ve iktidarını sürdürmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 17:30
  1. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev
  2. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı
  • Dört yanımız düşmanDört yanımız düşman1 sa önce
    Yunanlar adalara çökmüş bunlarda doğuya çökmek istiyor
  • AnonimAnonim1 sa önce
    Buyuk ermenistan he?Adamların büyüklük algısı bizim 1.5 konya kadar :)))
  • Zehra TezcanZehra Tezcan1 sa önce
    Azerbaycanli kardeslerimizle olan Tek Millet Iki Devlet sloganini degistirir, hemencecik alisiriz TEK MILLET TEK DEVLET sloganina, fena mi?:o)Osmanli, seni bize unutturmaya calisanlarin gece gündüz aklindasin
  • AliAli1 sa önce
    Onlar büyük ermenistanı değil bizim büyüğümüzü alır.
  • MM1 sa önce
    Bizden toprak isdemeyi biraksinlar yoksa topraklarintan olurlar .
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu1 sa önce
    Ülkemizdeki 150000 kaçak ermeni derhal sınır dışı edilsin
  • SerhatSerhat1 sa önce
    Artık icraat zamanı caydırıcılık zamanı.
  • Bora yildirimBora yildirim1 sa önce
    Gel gel babanızın çiftliği yaherkestoprak ister gücün yetiyosa zerre beyninizde akıl varsa bi deneyin bakalim neler olacak ermenisi ayrı dert kurdu ayrı dert ne ayaksiniz siz he söyleyin.
  • Ufuk Ufuk 1 sa önce
    Allah verede denemeye kalka, arzum Azeri kardeşlerime komşu olmak
  • arnavut hasanarnavut hasan1 sa önce
    biryerlerinde yaziyor olabilirde,eger böyle iddiayi gerceklestirmek isteseler, ellerindekikindende olacaklarini bilirler.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet verilirse ne yapacağını açıkladı
  1. Cezaevindeki Demirtaş tek tip kıyafet..
  2. Bakan Bozdağ'dan flaş açıklama! Tek..
  3. Jandarmanın trafik yetkilerinde..
  4. Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor
  5. Emre Belözoğlu çılgına döndü!..
  6. Seydişehir- Antalya karayolunda..
  7. ÖSO’dan 'Noel' talimatı
  8. Çalımbay: Mutlaka 3-4 transfer..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yüksek devlet..
  10. Kredi kartı dolandırıcıları cezaevine..
  11. "Kudüs tüm insanlığın sorunudur"
  12. Eski belediye başkanının aracı..
  13. İşte Türkiye'de yılın en çok..
  14. Uzman çavuşa silahlı saldırı
  15. İlk yarının lideri Başakşehir!
  16. 'Kamuya 110 bin memur alınacak'
  17. Pes dedirten görüntü! Metrelerce..
  18. Sudan'da kritik anlaşma imzalandı! Her..
  19. CHP'li başkanlar yurtdışına çıkış..
  20. Görenler şaşkına döndü! Onlarcası..
BAE’den çok tehlikeli adım!
BAE’den çok tehlikeli adım!
Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
İsmail YK'yı kahreden haber! Ayakta durmakta zorlandı
İsmail YK'yı kahreden haber! Ayakta durmakta zorlandı
Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı