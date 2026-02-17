  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı
NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı

Açıklamalarda bulunan NATO Sözcüsü Allison Hart, dikkat çeken ifadeler kullandı. Hart "Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ortak güvenliğimize değerli katkılarda bulunan bir ülkedir." dedi.

Hart, Türkiye'nin NATO'ya katılımının yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bir sonraki NATO Zirvesi'nin temmuz ayında Ankara’da düzenleneceğini anımsatan Hart, "Bugün Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 74 yıldan bu yana İttifak'a sağladığı katkıların çok boyutluluğunu bir kez daha hatırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

"Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir"

Hart, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkati çekerek, "Savunmaya yönelik istikrarlı yatırımları, güçlü savunma sanayisi ile NATO görev, faaliyet ve tatbikatlarına düzenli katkılarıyla Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ortak güvenliğimize değerli katkılarda bulunan bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Türkiye, 1949'da kurulan NATO'ya resmen 18 Şubat 1952'de katılmıştı.

Aradan geçen 74 yılda Türkiye, stratejik konumuyla bölgede özellikle terörizmle mücadelede tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen ilk müttefik olarak NATO'ya kritik katkılarda bulunmaya devam ediyor.

