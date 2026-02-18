Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

İtalyanların bir başka önemli yayın organı La Gazzetta dello Sport ise, "Juve için tarihi bir hata: Galatasaray onları 5-2'lik skorla ezdi, şimdi son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var." başlığını atarken, "Juventus yine kazanamadı ve İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı. Sonuç olarak, Ali Sami Yen stadındaki kaos ve yıkıcı sonuç." sözleriyle maçı okuyucularına aktardı.