  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trafiğe nefes aldırıyor: Türkiye’nin en hızlı metrosundan yeni rekor Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor! Midenize zulmetmeyin! Ramazan’da doğru beslenme rehberi: Sahura kalkmamak hata, hızlı yemek facia Yemeklerin yeni tadına ilgi büyük Çiçek yemeyi çok sevdik Türkiye genelinde Ramazan heyecanı: Davulcular ilk sahur için hazır Fırınlarda hazırlıklar tamamlandı! Her şey iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti pide için Maaşlarda yeni kesinti dönemi mi başlıyor? Kritik “45 yaş” ayrıntısı
Spor
10
Yeniakit Publisher
Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!
AA Giriş Tarihi:

Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup etmesi dünya spor basınının gündemine oturdu.

#1
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, "Lang, Juventus'a karşı iki gol attı, Galatasaray beş gol kaydetti" başlığını atarken "Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Cabal'ın kırmızı kartı ve ikinci yarıdaki birkaç bireysel hata, yenilginin en büyük etkeni oldu." değerlendirmesinde bulundu.

#2
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

İtalyanların bir başka önemli yayın organı La Gazzetta dello Sport ise, "Juve için tarihi bir hata: Galatasaray onları 5-2'lik skorla ezdi, şimdi son 16 turuna çıkmak için büyük bir başarıya ihtiyaçları var." başlığını atarken, "Juventus yine kazanamadı ve İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı. Sonuç olarak, Ali Sami Yen stadındaki kaos ve yıkıcı sonuç." sözleriyle maçı okuyucularına aktardı.

#3
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

Bir diğer İtalyan gazetesi Tuttosport da, "İstanbul'da felaket" başlığını atarken "Şampiyonlar Ligi'nde Juventus için acı bir geceydi." diyerek "Mükemmel bir ilk yarıdan sonra, Juventus düşüş yaşadı ve ciddi hatalar ile Cabal'ın kırmızı kart görmesi sonucu, rövanş maçı öncesinde kötü bir yenilgi aldı." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

İngiliz yayın organı BBC'nin internet sitesi, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off eşleşmesinin ilk ayağında Juventus'u nefes kesen bir mücadele sonunda geriden gelerek mağlup etmesinin ardından, Torino'ya üç gollük avantajla gidecek." ifadeleriyle tarihi maçı okurlarına aktardı.

#5
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

İngiliz haber ajansı Reuters, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında 10 kişi kalan Juventus'u nefes kesen bir mücadeleyle 5-2 mağlup etti" başlığını attı. Galatasaray'ın maçta üstün bir performans sergilediği belirten haber ajansı, "Noa Lang ve Gabriel Sara, göz kamaştırıcı bir oyunla maçın yıldızları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

ABD merkezli haber ajansı AP, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juventus'u farklı bir skorla mağlup etti" başlığını atarak "Galatasaray, İstanbul'da Juventus'u 5-2'lik nefes kesen bir geri dönüş zaferiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin eşiğine getirdi." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

Alman Bild Gazetesi, "5-2! Galatasaray, Juve'yi darmadağın etti" başlığıyla maçın ikinci yarısında Juventus'un dağıldığını belirterek ikinci yarının tamamen Türkiye Süper Ligi liderinin kontrolünde olduğunu kaydetti. Bild, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unun ilk ayağında Juventus'u domine etti." değerlendirmesinde bulundu.

#8
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

İspanyol Marca Gazetesi, "Galatasaray'ın beş golle aldığı farklı galibiyet, Juventus'u elenme tehlikesinin eşiğine getirdi." başlığını atarak, "Galatasaray, ikinci yarıdaki muhteşem performansının ardından (5-2) son 16 turuna bir adım daha yaklaştı." ifadesini kullandı.

#9
Foto - Dünya basını Galatasaray’ı konuşuyor!

Fransız L'Equipe Gazetesi, "Galatasaray ikinci yarıda Juventus'u alt etti. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus, adeta çöktü." sözleriyle tarihi maçı okurlarına duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var
Dünya

Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de adeta katliam yaptı.
CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!
Siyaset

CHP’den kaçan kaçana! O isim de istifa etti!

Ağzı bozuk Özgür Özel yönetiminde skandallarla ve partinin kazandığı belediyelerde yolsuzluklarla anılan CHP’de istifalar peş peşe geliyor. ..
Esenyurt'ta skandal görüntü!
Gündem

Esenyurt'ta skandal görüntü!

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, 4 kişilik grubun saldırısına uğradı. Yaşları küçük olan şahıslar şahsı darp etmeye çalışırken, adam apartmana..
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Gündem

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, grup toplantısında kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı
Ekonomi

ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Cenevre'de uzlaşmasının ardından yüzde 1,90 değer kaybeden altının gramı 6 bin 800 TL seviyelerine ç..
Alevi dernekleri MEB'in Ramazan Ayı etkinliklerine karşı çıktı: 'Laikliğe aykırı'
Aktüel

Alevi dernekleri MEB'in Ramazan Ayı etkinliklerine karşı çıktı: 'Laikliğe aykırı'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, nesillerin ihyası ve milli manevi değerlerin aktarılması amacıyla başlattığı "Maarifin Kalbinde Ramazan" projesi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23