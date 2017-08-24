Ege Yıldız İzmir Enternasyonel fuarında

Özel tasarımı ile oluşturduğu stand da sergilenen ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

Enerji temasının işlendiği ve Rusya Cumhuriyetinin misafir ülke olarak katıldığı fuarda

Sanayi,inovasyon,enerji,inşaat, ekonomik bölgelerin tanıtımı,turizm ve bölgeler arası işbirliği konularında kurum ve firma temsilcileri tarafından karşılıklı olarak değerlendirmelerde bulunuldu. Ege İhracatçı Birliğinin desteği ile düzenlenen İş formunda gerçekleşen ikili görüşmelerde ise Egeplast ın üretimini gerçekleştirdiği ALT YAPI ,ÜST YAPI ve ZİRAAT grubu ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Yerli ve Yabancı konukların ziyeret ettiği EGE YILDIZ standı ilgi odağı oldu.