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Ege Yıldız İzmir Enternasyonel fuarında

Bu yıl 86.yı yapılan ve 10 gün devam eden İzmir Kültürpark Enternasyonel fuarına katılan EGE YILDIZ İlgiyle karşılandı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:52
Ege Yıldız İzmir Enternasyonel fuarında

Özel tasarımı ile oluşturduğu stand da sergilenen ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.

Enerji temasının işlendiği ve Rusya Cumhuriyetinin misafir ülke olarak katıldığı fuarda

 Sanayi,inovasyon,enerji,inşaat, ekonomik bölgelerin tanıtımı,turizm ve bölgeler arası işbirliği konularında   kurum ve firma temsilcileri tarafından karşılıklı olarak değerlendirmelerde bulunuldu.  Ege İhracatçı Birliğinin desteği ile düzenlenen İş formunda gerçekleşen ikili görüşmelerde ise  Egeplast ın üretimini gerçekleştirdiği ALT YAPI ,ÜST YAPI ve ZİRAAT grubu ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Yerli ve Yabancı konukların ziyeret ettiği EGE YILDIZ standı ilgi odağı oldu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 07:52
  1. EGE YILDIZ
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