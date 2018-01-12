Dik dur, eğilme MEB!

28 Şubat sürecindeki alışkanlıklarını sürdüren İslam düşmanı medya, dinine bağlı eğitimcileri ve milli eğitim politikalarını hedef tahtasına oturtuyor. Sosyal medyada İslâmi hassasiyetlerle yaptıkları paylaşımlar nedeniyle başta Doğan grubu olmak üzere marjinal-sol medyanın hedef gösterdiği öğretmenler MEB tarafından jet hızıyla açığa alınıyor.

Din karşıtı medyanın hedef gösterdiği eğitimciler bir bir açığa alınıyor. İslami kişiliklerin isimleri, okul tabelalarından siliniyor. Alanlarında öncü fikir adamlarının okul kütüphanelerindeki kitapları, din düşmanı medyanın tek manşetiyle raflardan indiriliyor. Kamuoyunu rahatsız eden bu uygulamalarla ilgili MEB’e “dik durun” çağrıları yükseliyor.



BİR BİR KELLE ALIYORLAR



28 Şubat sürecindeki alışkanlıklarını devam ettiren ve başını Doğan medyasının çektiği İslam karşıtı medya, son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’na adeta boyun eğdiriyor. İstanbul Başakşehir’deki bir ilkokulda sınıf öğrencilerine bayrak sevgisi aşılamak için sınıfını Tükiye bayraklarıyla donatan ve vatan hainlerine idam isteyen Aydın Erekmen adlı öğretmen, sol medya tarafından hedef gösterildi, MEB tarafından açığa alındı. Tokat’ta bir imam hatip okuluna, İslâm âlimi ve Osmanlı şeyhülislamı olan Mustafa Sabri Efendi’nin ismi verildi, din düşmanı medyanın tepkisi üzerine tabela indirildi, okulun ismi değiştirildi. Konya’da felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Beden Eğitimi derslerinde kız talebelere vücut hatlarını belirginleştiren eşofmanlar giydirilmesinin yanlış olduğunu söyledi diye hedef tahtasına oturtuldu, MEB açığa aldı. Harmancı hocaya sosyal medya üzerinden destek veren Konya Meram’da görevli Din Kültürü öğretmeni Ahmet Fatih Kap da önce medya lincine uğradı sonra açığa alındı.



ONLAR YAZIYOR MEB UYGULUYOR



Bir bir kelle alan sol-faşist medya, yüzbinler satan onlarca kitabı olan öncü tarihçiler Kadir Mısıroğlu ile Yavuz Bahadıroğlu’nun eserlerinin Çorum’da açılacak okul kütüphanelerine dağıtılmasına karşı çıktı. Okul yönetimi alelacele söz konusu kitapları toplattı. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sosyal paylaşım hesabından “Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza ‘madem bu haltı yiyebiliyorsun, evlene de bilirsin’ dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor” diyen öğretmen Cihad Çintaş’a; Hürriyet, Odatv, Sözcü, Cumhuriyet tepki gösterdi. MEB, Çintaş’ı açığa aldı, hakkında soruşturma başlattı.



TAVİZ VERİLDİKÇE AZIYORLAR



Kamuoyunda rahatsızlığa neden olan bu işlemlerle ilgili MEB’e dik durma çağrısında bulunan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür Der) Başkanı Rıdvan Kaya, “Her türlü ahlaksızlığı haber olarak sayfalarına taşıyan, çıplak kadın bedenlerini sergileyen medyanın İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık yapmak için bir takım olaylar üzerinden yaptıkları hedef göstermelerde maalesef sonuç alıyorlar. Yaygaraları karşılık bulunca daha da şiddetleniyorlar. Burada iktidarın ya da iktidar yetkisini kullananların uyanık olması lazım. Sizler bu tavizleri verdikçe bunlar saldırılarını artırıyor, artıracaktır” dedi. Rıdvan Kaya, “Düşünce ve fikir hürriyeti kapsamında bazı öğretmenlerimizin sarf ettiği cümleleri İslam karşıtları rahatsız oluyor diye okullardan uzaklaştırmak, kelle almak çok yanlış. Bakanlığın dik durması gerekiyor” diye konuştu.



DEVLETİ MİLLETLE KARŞI KARŞIYA GETİRİYORLAR



Yazar Ercan Ezgin, MEB’in uygulamalarına sert tepki gösterdi. Ezgin, herkesin görüşünü özgür şekilde ifade edebilmesinin anayasal hakkı olduğunu, bu hürriyetin sadece solcu-koministler için tanınarak dindarların ağızlarına bant çekilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. “28 Şubat zulmünün artıkları, yüzde 99’u Müslüman ülkede ve AK Parti iktidarında hala Müslümanlar üzerinde baskı kurmaya çalışıyor” diyen Ercan Ezgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar 90’lı yıllarda olduğu gibi devleti kirli sulara çekerek milletle mücadele ettirmeye çalışıyorlar. Öğretmenlerimiz İslami hassasiyetlerle yaptıkları yorumlar nedeniyle okullardan atılıyor. Tarihçilerin kitapları sırf Kemalistler rahatsız oldu diye okul kütüphanelerinden toplatılıyor. Nerede fikir özgürlüğü? Nerede ifade özgürlüğü? Laikliğin dinsizlik olarak uygulanması değil de nedir bu?” ifadelerini kullandı.



DİNDARLARIN İFADE HÜRRİYETİ YOK MU?



Kamu görevlileri ve tüm vatandaşların dini noktada görüşlerini açıklayabileceğini ve bu görüşlerin kurulu düzeni sorgulayıcı ve şok edici de olabileceğini söyleyen Ezgin, “Bu haklar sadece solcular, komünistler için mi geçerli? Dindarların ağızları daha ne zamana kadar bantlanacak? Muhafazakar ve demokrat bir parti olan AK Parti döneminde böyle hadiselerle karşılaşmak bizi üzüyor. Dini hassasiyeti olan insanların kendi dünya görüşüne ve inancına göre yaptıkları yorumlara bu kadar sert, bu kadar baskıcı şekilde yaklaşılmaması lazım” dedi.