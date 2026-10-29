5 kişi hayatını kaybetti! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pakistan’ın Pencap eyaletinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu beş kişi yaşamını yitirdi.
Pakistan’ın Hafizabad bölgesinde yolcu taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi faciaya yol açtı. Kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Otobüsün, Raiwind kentinden Chiniot’a gittiği aktarılarak, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.