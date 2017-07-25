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Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet gazetesine yönelik iddianameyi karalama çalışmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yalanlama geldi.

25 Temmuz 2017 Salı 16:19
Başsavcılık Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Cumhuriyet gazetesi iddianamesini hazırlayan savcı da FETÖ'den yargılanan bir savcı” şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sabah'ın haberine göre:; Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında düzenlenen bir siyasi partinin grup toplantısında, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PKK / DHKP-C terör örgütlerine yardım suçundan yargılanması devam eden bir kısım Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkındaki iddianamenin FETÖ üyeliğinden yargılanmakta olan bir Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlendiğine yönelik beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlenmiş olup, adı geçenler hakkında ne Cumhuriyet Başsavcılığımızca ne de HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yürütülmekte olan hiçbir soruşturma ve inceleme bulunmamaktadır."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:19
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