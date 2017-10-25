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Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

FETÖ/ PDY'nin medya yapılanması davasında tutuklu yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen şarkıcı Atilla Taş'ın açıklamaları herkesi şaşırttı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:00
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

Cezaevinde evlendiği eşi Meltem'in karşıladığı Atilla Taş uzun süre eşine sarıldı. Burada açıklama yapan Taş şunları söyledi:

"1 milyon 700 bin takipçim var. Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım. Hükümeti seviyoruz. Sonuçta hükümette bizim. Ülke de bizim. Artık sadece şarkı söyleyerek insanlara eziyet edeceğim. Ben yıllarca bu ülkede şarkı söyledim tutuklanmadım. Tweet attım tutuklandım. Ben bundan sonra yine müziğe döneceğim. Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:00
  1. atilla taş
  • Adi guzelAdi guzel2 sa önce
    Vatan h.ini ya...ak
  • Hakkı SöyleHakkı Söyle3 sa önce
    Fetö, pkk gibi böyle eleştirenlere ilişmeyeceksin, senin gibilerle aynı mekanda bırakacaksın kucak kucağa, mümkünse fırsatlar ülkesi usa da (!).Pensilvanya davetkâr size misal.
  • alp erenalp eren4 sa önce
    Akıllanmıştır umarım...
  • Ruhi Ruhi 6 sa önce
    bu akp düsmani ama fetöcü degil chpli ve chpe onu kulandi hapise girdikten sonra chpliler yüzüne bilene bakmadi ama hain berberoglu için yürüyüsler yaptilar buda onlarin nasil insanlar olduklarini gördü ve bence yaptiklarinin yanlis oldugunu anladi
  • Hatip Hatip 9 sa önce
    Daha ne kadar özgürlükçü olsun hükümetimiz yaa? Durmadan Reis’e ve ailesine küfürler yağdırılıyor, bu gazete ve artist bozuntuları da sokakta hiç birşey olmamış gibi dolaşıyor.. bir de Türkiye’de diktatörlük var diyorlar.. diktatör olsaydı eğer, bu hainler hiç kimsenin haberi olmadan boylarlardı kodesi.. Merkel’e daha geçenlerde kötü birşey söyleyeni anında hapise tıktılar.. siz gidinde Avrupa’da yapın böyle küfürleri de görelim.. bu şarkıcı bozuntusunun da değiştiğini hiç sanmıyorum, parası bitmiştir, CD’lerini satamıyordur, o alay ettiği halktan para koparmaya çalışıyor, millet o kadar salak değil..
  • MuratMurat9 sa önce
    Adam dalga geçmiş siz yorum yapıyorsunuz.
  • OktayOktay10 sa önce
    Kardes niye dönmesinler elbette istisnalar var, sonucta kurtaracagiz diyen hain fetosmukirtardi simdi bu salagi? Hukumet kendisi tahliye etti demekki pismanliklari cok, ayricadalga gecer gibi degil, 1 milyon 700 bin takipcim var gazlarina geldim sadece bayramlarda tweet atacagim diyor, siyasi tweet atmicam demek istiyor. Bence akli basina gelmis gibi ama yinede bilemem..
  • OktayOktay10 sa önce
    Bence dalga gecer gibi degil, 1 milyon 700 bin takipcim var gazlarina geldim sadece bayramlarda tweet atacagim diyor, siyasi tweet atmicam demek istiyor. Bence akli basina gelmis gibi ama yinede bilemem..
  • OktayOktay10 sa önce
    Yorumunu yanlislikla begendim. Bence dalga gecer gibi degil, 1 milyon 700 bin takipcim var gazlarina geldim sadece bayramlarda tweet atacagim diyor, siyasi tweet atmicam demek istiyor. Bence akli basina gelmis gibi ama yinede bilemem..
  • ArifArif10 sa önce
    Cezaevinde kadınla nasıl tanıştı acaba. Adam değil diye kadınlar koğuşuna mı koymuşlar.Neyse aklı başına gelmiş.Gazla çalışan sade arabadır bunu öğrenmen iyi olmuş...
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