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Aleksis Çipras'a kötü haber! Afrin'de onu da gömdük

Zeytin Dalı Harekatı 25. güne girerken, kilisede Amerika, Yunanistan ve İngiltere bayraklarına sarılı YPG'li tabutlarıyla yapılan ayinler, kirli ittifakı net biçimde ortaya koydu.

13 Şubat 2018 Salı 16:14
Aleksis Çipras'a kötü haber! Afrin'de onu da gömdük

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı 25. gününe girerken bölgedeki etkisiz hale getirilen terörist cenazeleri de dikkat çekmeye başladı.

TERÖRE VERİLEN ULUSLARARASI DESTEĞİ ORTAYA KOYUYOR

Teröristlere düzenlenen cenaze törenleri ise özellikle teröre verilen uluslararası kirli desteği gözler önüne seriyor. Kilisede ABD, Yunanistan ve İngiltere bayraklarına sarılı tabutlar başında ayin yapıldı. Uluslararası kirli ittifakı ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koyan fotoğraflar pes dedirtti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:14
  1. yunanistan
  2. GÜNCEL Haberleri

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  • EKOLLEKOLL28 dk önce
    Gebereceksiniz çünkü imanlı Türk askeri karşısında hiç bir şansınız olmayacak. Bu Muhammedi ordu Allah ın izni ve yardımı ile yine eski şanlı dönemine döndü inşaallah. Geliyoruz.
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