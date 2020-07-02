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Zekeriya Say
Zekeriya Say
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02 Temmuz 2020

Tabloyu aldın şovunu yaptın, daha fazla abartma!

Kemal Kılıçdaroğlu, “Osmanlı döneminde herkes padişahın kulu ve kölesiydi. Türk milleti diye de bir kavram yoktu. Çünkü Osmanlı Türklerle alay ediyordu. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı çıktı?” dememiş olsaydı…

Muharrem İnce’nin;

“Fatih Sultan Mehmet’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün torunlarıyız” şeklindeki muğlak cümlesinden başka, açık açık; “Ben Osmanlı torunuyum” diyen tek CHP’liye rastlasaydım…

Rastlamak şöyle dursun…

Berhan Şimşek gibi, “Ben Selçukluyum, Osmanlı değilim!” diyerek, “Osmanlı”yı tümden reddeden CHP’lilerle karşılaşmasaydım…

Ya da…

Bırakın Osmanlı padişahlarını “hain” ilan etmelerini…

Sarayda doğan “son şehzade” olan, Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, Şehzade Burhaneddin Efendi’nin oğlu “Osman Ertuğrul” dünyaya geldiğinde, daha sonra CHP’yi kuracak kadronun içinde yer alan bazı isimlerin, tutuşarak;

“Eyvah! Başa mı dönüyoruz?” diye telaşa kapılmasalardı…

Telaşa kapılmak şöyle dursun…

3 Mart 1924 günü çıkardıkları “431 sayılı” kanunla, tüm hanedan mensuplarını üç gün içinde “tek gidişlik” pasaportla ülkeden kovmasalardı..

Değil Türkiye’ye dönmek “Türk topraklarından transit geçmeleri”ni bile yasaklamasalardı…

Ekrem İmamoğlu’nun, henüz orijinal olup olmadığı bile belli olmayan “Fatih tablosu”nu Osmanlı’ya olan sevgisinden dolayı satın aldığını düşünebilirdim..

Fakat, CHP’lilerin geçmişi ortadayken, İmamoğlu’nun mezkur tabloyu alması, benim nazarımda basit bir “şark kurnazlığı”ndan başka bir şey değil..

Doğrusunu söylemek gerekirse, beni şaşırtan; mahut tabloyu satın almasından ziyade, İmamoğlu’nun, Fatih’in tablosunu “İBB Başkanlık binasında sergilemek istediğini” dile getirmesi oldu.

Zira…

1997’de, Çorum’da yapılan “19 Mayıs” kutlamalarında, sırf Fatih Sultan Mehmet’in posteri asıldı diye tören alanını terk eden dönemin CHP Çorum Milletvekili Haydar Şahin örneği oracıkta dururken…

Hakeza..

Dönemin CHP’li başkanı, Kocaeli’nin Saraybahçe ilçesindeki “Fatih Mahallesi”nin ismini, “Milli Şef”leri İsmet İnönü’nünkiyle değiştirmişken…

Hiçbir CHP’linin zahmet edip de İBB Başkanlık binasında sergilenecek olan Fatih tablosunu ziyaret etmek  isteyebileceğine ihtimal vermiyorum..

Değil ziyaret etmek…

25 yıl sonra kazandıkları İBB’de, Fatih’in tablosunun sergilenmesine tahammül edebileceklerini dahi düşünmüyorum…

Eğer tahammül edebilecek olsalardı, ilk önce yıllarca “Osmanlı” üniformasını üstünde taşımış olan İsmet İnönü ederdi…

Nasıl mı?

Merhum Osman Yüksel’in başından geçen ve “Serdengeçti” dergisinin 12. sayısında aktardığı bir olaydan özetliyorum;

Serdengeçti bir ara “İstiklâl Şairi”miz Mehmet Akif Ersoy için Ankara’da bir anma töreni tertip etmek ister.

Mekân olarak da Ankara Halkevi Salonu’nu uygun görür.

Tek parti döneminde CHP propaganda merkezi gibi çalışan Halkevleri’nin, o dönem reisi olan Ferit Celal Güven’in yanına gider ve durumu izah eder.

Ferit Celal, Mehmet Akif’in “İslamcı” olmasından dolayı salonu vermek istemez.

Üstad Serdengeçti ise ısrar eder…

“Vatanı kurtaran ruh, milleti kurtaran kahramanlar, Akif’in şiirlerini yazdığı ruh ve kahramanlardır” der.

“Onlar olmasaydı burada ne siz, ne biz, ne de halkevleri olurdu…” diye ilave ederek;

“Hem efendim inkılâbınız Akif’in ölüsünden korkacak kadar zayıf mı?” diye üsteler.

“Ölü” lafını duyan Ferit Celal Güven çok şaşırır ve Osman Yüksel’e “bir sigara almaz mısınız?” dedikten sonra anlatmaya başlar:

“Geçenlerde şefim (İsmet İnönü) buraya geldiler.

Köşede asılı duran Fatih’in (Fatih Sultan Mehmet) resmini göstererek;

“Bu adamdan sen korkmuyor musun?

Nasıl asıyorsun resmini?” dediğini aktarır.

Bu diyalogdan anlıyoruz ki,

Milletin kesesinden kendisine ait tam 350 bin adet resmi çerçeveleten ve kamu kurumlarına astıran İsmet İnönü, Peygamberimizin iltifatına mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın bir çiviyle duvara asılmış yağlı boya resminden bile korkmaktadır.

Dediğim gibi, CHP’lilerin “Osmanlı”ya zerrece muhabbetleri yoktur..

Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesinin, eli bilmem neresinde ziyaret edilmemesi gerektiğini bilmeyen Ekrem İmamoğlu, muhtemelen CHP’lilerin bu yönünü de bilmiyordur.

O yüzden de tabloyu İBB Başkanlık binasında sergilediğinde, CHP’lilerin gelip onu ziyaret edeceğini sanıyor…

Gerçeği bilse;

Tabloyu alıp şovunu yapar, daha fazla abartıp CHP’lileri kızdırmazdı!..

 

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Yorumlar

nur

Yazınızdan dolayı teşekkür ederiz. O tablo nasıl da türbe olayından sonra birdenbire ortaya çıktı, tablonun orjinal olduğuna inanmıyorum.o tablo chplilerin çok olduğu yerlerde olmamalı,
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Tekme attığı fotoğrafı Ve Türbede ellerini arkadan bağlamanın

yaptığı infiali gölgelemek için çakma FATİH Tablosu apar topar aldı. Amaç muhafazakar seçmene mesaj vermek. Samimi mi? Allah C.C. kimin için dilerse defterini dürür. İslam’da mezara hürmet asıldır. Tablo mekruhdur, en azından.
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