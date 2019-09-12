“Namus sözü” de olsa idareli harcamak lazım!..

Emin Çölaşan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu şöyle tarif eder;

“Kılıçdaroğlu ilginç bir siyasetçi... Çok eleştiri alır, çok övgü de alır. Kabul edelim ki parti politikaları açısından önemli hataları olmuştur. Ağzından anlamsız sözler çıkmıştır. Tayyip iktidarına karşı belli konularda yetersiz kalmıştır. Ama bir şeyi de iyi bilirim ki Kılıçdaroğlu namuslu adamdır.”

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Çölaşan’ın yaptığı tariften, Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi olarak “yetersiz” fakat “namuslu” bir adam olduğu sonucu çıkıyor.

Muhtemelen Kılıçdaroğlu da öyle düşünüyor olmalı ki, CHP’de sorumluluk makamına geldikten sonra kendisini siyasi olarak yetersiz gördüğü her yerde “namus” kavramını devreye sokarak daha inandırıcı olmaya çalışmış.

Bu nedenle her vaadinin öncesinde veya sonrasında muhakkak bir “namus sözü” vermiş.

Yılanın bile toprağı bitmesin diye tarta tarta yediği bir dünyada, Kemal Bey’in bu kadar çok “namus sözü” vermesi doğrusu anlaşılır şey değil...

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Dilerseniz şimdi gelin Kemal Bey’in olur olmaz yerlerde verdiği “namus sözlerine” hep birlikte göz atalım…

Kemal Kılıçdaroğlu siyasetçi olarak ilk “namus sözü”nü 17 Mart 2009’da CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı iken yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında vermişti.

Nakliyecilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu,

“Sizin sorunlarınızı biliyor ve çözmek için namus sözü veriyorum” demişti.

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Kemal Bey bir sonraki “namus sözü”nü ise 7 Haziran 2014’te Almanya’nın Essen kentinde vermişti…

“Size namus sözüm, CHP iktidarında 12 Eylül'de çıkan bütün darbe yasalarını alaşağı edeceğiz” demişti.

Olur da bir gün CHP iktidar olursa, Kemal Bey’e bu sözünü muhakkak hatırlatacağımızı belirttikten sonra tekrar konumuza dönelim…

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Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmasından tam beş ay sonra Yenimalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara Bölge Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde, Emin Çölaşan’ın “yetersiz” sözüne cevap verircesine;

“CHP gelirse ülkeyi yönetemez deniliyor” dedikten sonra,

“Biz CHP’liysek, Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorsak, hiç kimseye demokrasi yolunda pabuç bırakmayacağız. Bu, bizim bu halka verilmiş namus sözümüzdür” cümlesiyle,bir kez daha “namus sözü”ne sarılmıştı.

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Tarihler 17 Mart 2015’i gösterdiğinde ise bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunda yaptığı konuşmada, 7 Haziran seçimleri ile ilgili vaatlerini açıklıyor ve “Emekliler beni dinleyin. Size Ramazan ve Kurban Bayramı’nda birer ikramiye vereceğim, sözüm namus sözüdür” diyordu.

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26 gün sonra İstanbul Kartal Meydanı’nda düzenlenen “Milletçe Alkışlıyoruz” mitinginde ise bu defa “borç batağında” olduğunu iddia ettiği 5 milyon vatandaşa seslenen Kemal Kılıçdaroğlu;

“Size sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü, namus sözü. Bu borç batağından sizi kurtaracağım” diyerek, borçlulara da “namus sözü” veriyordu.

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19 Nisan 2015’te, Ankara’da düzenlenen “bildirge ve aday tanıtım toplantısında” partisinin vaatlerini sıralayan Kılıçdaroğlu yine “namus sözü” veriyor;

“Sözüm söz, namus sözü, 4 yılda Türkiye’de yoksul kalmayacak” iddiasında bulunuyordu.

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19 Ekim 2015 günü Çarşamba, Tekkeköy, İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde halkla buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer de;

“Size Kılıçdaroğlu sözü, namus sözü veriyorum: Bu ülkede terörü bitireceğim, barışı ve huzuru getireceğim” diyerek, yine çareyi “namus sözü”ne sığınmakta buluyordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Eylül 2017’de, partisinin “94'üncü Kuruluş Yıldönümü” münasebetiyle Parti Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise;

“Namus sözü veriyorum bütün dünyada fındık fiyatını sadece ve sadece Türkiye belirleyecek. Varsa bir yalanım çıkın söyleyin” diyerek yine gerçekleştiremeyeceği bir vaadi “namus sözü”yle soslayarak partililere yutturmaya çalışıyordu.

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Bu açıklamadan yalnızca 11 gün sonra, Ordu’dan başlayan ve Giresun’da sona eren “Fındık İçin Adalet” yürüyüşünün ardından düzenlenen mitingde konuşan Kemal Bey,

“Namus sözü veriyorum; Sizin hakkınızın savunmazsam sonuna kadar yediğim ekmek bana haram olsun” diyerek, fındık üreticilerinin ağzına “namus sözü”ne buladığı bir parmak bal çalıyordu.

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“Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duranlardan değiliz biz” diyerek, gayri ihtiyari bir şekilde verdiği sözleri tutmayacağını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu bir “namus sözü” de 30 Aralık 2017’de, partisinin Adana İl Kongresine vermişti.

Kongrede konuşan CHP lideri,

“Ben size söz veriyorum. Namus sözü veriyorum. Kılıçdaroğlu sözü veriyorum. Onları içinde bulunduğu bataktan ben çıkaracağım” diyerek Kamyonculara çare olacağını iddia ediyordu.

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Çölaşan’ın da belirttiği gibi…

Siyaseten “yetersiz” olan Kemal Bey, bu açığını kapatmak için sürekli “namus sözü”ne başvuruyordu.

11 Haziran 2018’de, Kanal D canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu,

“4 yılda terörü bitirmezsem siyaseti bırakırım” derken dahi programın moderatörü Buket Aydın’a “namus sözü” verme ihtiyacı duyuyordu.

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Dediğim gibi…

Kılıçdaroğlu hemen her vaadinin sonuna muhakkak bir namus sözü iliştirmiş…

O kadar çok “namus sözü” vermiş ki, maazallah iktidara gelse muhtemelen o vaatlerin çoğunu yerine getiremeyeceğinden, kendisine “namuslu” diyen Emin Çölaşan’ı “yalancı” durumuna düşürebilir…

“Düşürebilir” yanlış oldu.

Doğru kelime “düşürdü” olmalıydı.

Zira Kemal Bey daha ilk testte başarısız oldu…

Şöyle ki…

Malumunuz, Kemal Kılıçdaroğlu 18 Aralık 2018 gününün sabahında Hak-İş'e bir ziyarette bulunmuş ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile işçilerin sorunlarını görüşmüştü.

Akabinde parti genel merkezine gelerek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuş…

CHP'nin aldığı belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyeceklerini belirterek;

“Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım" şeklinde konuşmuştu.

Atalarımızın,

“Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma” sözüne rağmen bol kepçeden sallayan ve ortaya “namusunu” koyan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdilerde bu konuşmasının altında ezilmiş, deyim yerindeyse “rezil olmuş” durumda.

Zira!...

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere neredeyse tüm CHP’li belediyeler işçi kıyımı yaparak binlerce çalışanı işinden ettiler.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bırakın işçilerin önüne düşüp onları yeniden eski işlerine iade etmeyi…

Yaşanan kıyımlar karşısında “gık”ını dahi çıkaramıyor…

İşçilerin eylemler sırasında attığı “namusunuz nerede Kemal Bey?” sloganı da işin cabası…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun şayet vardı ise biraz karizması, onu da bu vesileyle tüketmiş oldu.

Bir parti “Genel Başkan”ı için daha alçaltıcı bir durum ne olabilir? doğrusu merak etmiyor değilim…

*

Tabii bol kepçeden bunca “namus sözü” veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha ilk denemede rezil olduğunu görünce, aklıma üstad Osman Yüksel Serdengeçti’nin başından geçen bir hadise geldi:

Rahmetli Serdengeçti,

1965 seçimlerinde Antalya Milletvekili olarak girdiği parlamentoda, çok yakından tanıdığı bir milletvekilini kürsüde “namus” ve “şerefi” üzerine yemin ederken görünce oturduğu yerden bağırarak;

“Sen onları seçim meydanlarında harcadın da geldin buraya!.. Olmayan şeyin üzerine yemin edilir mi? Sende namus ve şeref mi kaldı ki üzerine and içiyorsun?” diyerek, seçim kampanyası sırasında bol bol namus sözü veren o vekile haddini bildirmişti…

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Zavallı Kemal Bey de son “namus sözü”nü seçim öncesi belediye işçilerine vererek harcamış oldu…

Bakalım bundan sonra hangi değeri üzerine yemin edecek…

Doğrusu sabırsızlıkla bekliyorum…

Tabii bu arada Kemal Bey’in,

“Namussuz siyaseti getirelim” sözü kafamı kurcalamıyor dersem yalan olur!..