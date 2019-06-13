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Bergüzar Korel, sen hayırdır?

13 Haziran 2019 Perşembe

Bergüzar Korel.

Yeşilçam aktörlerinden merhum Tanju Korel ile aktris Hülya Darcan’ın, nam-ı diğer “Diriliş Ertuğrul” dizisinin “Hayme Ana”sının oyuncu kızı.

"Kurtlar Vadisi Irak" filmindeki ‘Leyla’ rolüyle tanıdık onu.

Lösemi hastası çocuğunun hayatını kurtarmak için patronuyla 150 bin dolar karşılığında birlikte olduğu "Binbir Gece" adlı dizideki, zihinlerimizi ve çocuklarımızın ahlakını iğfal eden “Şehrazat” karakteriyle de hafızalarımıza kazıdık.

Zira!..

Akşam televizyonda “Binbir Gece” adlı o ahlaksız diziyi izleyen 8-10 yaşındaki ilkokul çocukları ertesi gün okulda birbirlerine;

“Bir gece için 300 bin dolar veririm” şeklinde edepsiz teklifler yapmaya başlamışlardı.

*

Korel,

27 Ağustos 1982’de İstanbul’da dünyaya gelmiş.

Ulus’ta, meyve ağaçları bulunan büyük bir sitenin bahçesinde, ağaçların tepesinde geçmiş çocukluğu.

Doğaya ve hayvanlara karşı oldukça duyarlıymış.

Örneğin;

Bir gün bahçede oynarken, top şeklinde, üzeri diken diken olan bir şey dikkatini çekmiş. Ne olduğunu merak edip elini attığında tanıştığı kirpiden kaçmak yerine onu sahiplenip kendi elleriyle beslemiş.

*

Ünlü olduktan sonra, o dönem sevgili olduğu balet Tan Sağtürk'le birlikte, önceki sahibi cinayetten hüküm giymiş olan “chow chow” cinsi bir köpeği “evlat edinerek”, hayranlarının büyük takdirini toplamıştı.

Sevgilisinin sağlık sorunu yüzünden ABD'ye gittiklerinde, köpeği komşularına emanet etmişlerdi. Onlar Amerika’dayken Kont adlı köpeğin, bir otomobilin altında kalıp ölmesinden dolayı kameraların önüne çıkarak üzgün bir şekilde açıklama yapmış;

“Köpeği ihmal etmedik”lerini söylemişlerdi.

*

Korel,

Tan Sağtürk’ten ayrıldıktan sonra, hani şu çocuğunu kurtarmak için 150 bin dolar karşılığı "bir gecelik aşk" yaşamak zorunda kaldığı“Binbir Gece” dizisindeki rol arkadaşı “Halit Ergenç”le evlendi.

Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel’in bu kez “doğa sevgisi” depreşti.

2013 yılında “ağaçlar kesiliyor” bahanesiyle başlayan o meşum “Gezi Parkı Olayları”nda, “Kanuni” rolünü canlandıran kocası Halit Ergenç’le el ele tutuşmuş bir vaziyette en önde yürürken gördük onu.

Belli ki, “çapulcular”a destek için Taksim’e gelmişlerdi.

Bergüzar Korel ağzına fular bağlarken, Halit Ergenç de Che Guevara’nın sigara içtiği bir fotoğraf bulunan tişörtle ve maskeyle katılmıştı eyleme...

Anlaşılan, ağaçlara sahip çıkarken, gerçekleşmesi muhtemel bir devrim için de küçük hazırlıklar yapmışlardı.

*

“Gezi Parkı Olayları”ndan sonra Korel-Ergenç çiftinin işleri acayip açılmıştı.

O güne kadar 4 farklı reklam kampanyasında yer alan Bergüzar Korel, 5’inci reklam anlaşması için tam 1 milyon TL almıştı.

Bu anlaşma onlara, “en çok kazanan aile” unvanını getirmişti.

*

Bir gece önce, yani 27 Ağustos 2013 gecesi, Bergüzar Korel’in 30 yaşına girdiği geceydi.

Korel, o gece Instagram sayfasında duygu dolu bir doğum günü mesajı paylaştı.

Çektiği fotoğrafın altında, Mısır ve Suriye’de yaşanan iç savaş yüzünden;

“Aldığım nefesten bile utanıyorum” şeklinde bir not düşmüştü.

E!..

Haksız da sayılmazdı.

Bergüzar Korel’in yerinde kim olsa, bir hafta içerisinde 1 milyonluk reklam anlaşması imzalayıp akabinde “en çok kazanan aile” seçilseydi, mutlaka alacağı nefesten utanırdı.

Şaka şaka!..

O gece,

“Aldığım nefesten bile utanıyorum” satırlarını yazan Bergüzar Korel, aynı yıl soluğu Bodrum Alaçatı’da alarak, bir yandan ailesiyle “deniz sefası” sürerken diğer yandan paparazzilere bol bol yarı üryan pozlar vermeyi de ihmal etmemişti.

*

Evet!..

“Gezici” ablamız Bergüzar Korel’in, “doğa ve hayvan” sevgisinden uzun uzun bahsettikten sonra, müsaadenizle artık sadede gelmek istiyorum…

*

Malumunuz!..

Geçmişte, CHP’lilerin kontrolündeki radyolardan;

“Halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremedi' anonsları…

Gazetelerden ise;

"Namaz kaldırımlara taşıyor, insanlar yürüyecek yol bulamıyor" manşetleri eksik olmazdı.

Buna mukabil, biri de çıkıp bu rezilliğe yüksek sesle itiraz edemezdi.

CHP’ye ait o “üstenci” kuşağın günümüzdeki temsilcilerinden Bodrum Belediyesi, geçtiğimiz yıl Ortakent-Yahşi’deki bir plaja;

“Sahilde evcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır” tabelası asarak, hayvanların plaja sokulmasını yasaklamıştı.

CHP’li Bodrum Belediyesi’nin bu anlamsız yasağına en sert tepki, sizin de tahmin ettiğiniz gibi oyuncu Bergüzar Korel’den gelmişti.

Korel, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan bu olayla ilgili sosyal medya hesabından;

“Sen hayırdır Bodrum Belediyesi? Deniz sizin mi? Ne hakla hayvanların girmesine karışırsınız? Bu nasıl bir bencillik” sözleriyle, CHP’li belediyeye tepki göstermişti.

Korel’in sosyal medyada yoğun ilgi gören bu tepkisinden sonra CHP’li Bodrum Belediyesi apar topar açıklama yaparak, suçu “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı” ile yapılan protokole atmıştı.

*

Bergüzar Korel’in, hayvanları sahile sokmayan Bodrum Belediyesi’ne tepki göstermesinden sonra oluşan “farkındalık” sayesinde, kısa bir süre sonra bu kez de manken Özge Ulusoy, hayvan barınaklarındaki kötü koşullar yüzünden CHP’li Çeşme Belediyesi’ni eleştirmişti.

*

Önceki gün,

CHP’li Mudanya Belediyesi ile yine bir diğer CHP’li belediye olan Antalya’nın Gazipaşa İlçe Belediyesi’nin, Suriyeli sığınmacıları plajlara sokmama kararı aldıklarını görür görmez, Bergüzar Korel’in sosyal medya hesaplarına göz atarak, bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapıp yapmadığına baktım.

Sonuç “hüsran”dı!..

Bahçesindeki kirpiyi elleriyle besleyen…

Kazada ölen köpeği için kameraların karşısına geçerek sevenlerinden özür dileyen…

Mısır ve Suriye’de yaşanan iç savaş yüzünden, aldığı nefesten bile utanan…

Hayvanları plaja sokmuyor diye Bodrum Belediyesi’ne dünyayı dar eden Bergüzar Korel…

“Eşref-i mahlukat” yani, “yaratılmışların en şereflisi” olan ve muhacir olarak ülkemize sığınan Suriyeliler için, bırakın;

“Sen hayırdır Bodrum Belediyesi?

Sen hayırdır Gazipaşa İlçe Belediyesi?

Deniz sizin mi?

Ne hakla Suriyelilerin plajlara girmesine karışırsınız?

Bu nasıl bir bencillik” şeklinde bir mesaj atmayı…

Kılını dahi kıpırdatma ihtiyacı hissetmemişti.

*

Halbuki Bergüzar Korel, geçtiğimiz şubat ayında, Hürriyet gazetesinin Kelebek ekine verdiği röportajda;

Bence tüm dünyada ikiyüzlülüğü bırakmak gerekiyor. Samimi olmalıyız” demişti.

Ağaçlar ve hayvanlar için ortalığı ayağa kaldıran Korel’in, Suriyelilere yapılanlar karşısında sessiz kaldığını görünce;

Aslında “ikiyüzlülüğe” sımsıkı sarılanın ve samimi olmayanın, Bergüzar Korel’in ta kendisi olduğu böylece kanıtlanmış oldu.

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YORUM YAZ

  • OrçunOrçun21 dk önce
    Doğru tespit lakin bazen sn yazar ve aynı böyle tenkit edenlerin kendilerinde sorgulaması gerek onlarında mülteci ve insan hatta vatan sevgisi TV den ve CHP ye vuracak bir durum için sadece gibi ve sizde belkide TV de saatlerce mülteci insan hakkı konuşup sizinde tatile çıktığınız olmuştur çünkü Türkiye de herkez bir başkasının bencilliğini görmesini iyi beceriyor
  • TURANTURAN21 dk önce
    Hülya Darcan kimdir?Diriliş Ertuğrul da hayme ana.Peki kimin annesi?Pek tabii ki bergüzar korel'in..
  • kemal arslannddrrkemal arslannddrr22 dk önce
    .. bu SURIELİ merakı nedir sizdeki:)
  • KORELKOREL22 dk önce
    TÜRKİYE'DE YAPILAN İŞLER,VATANDAŞLARA YAPILAN HAKSIZLAR NE OLACAK ?DÜNYADAN HABERİNVAR MI SİZİN ? SAY KARDEŞ, HAYIRDIR?BİRİNİZDE BUNU YAZSA "HAYIRDIR BERGÜZAR" DİYENE KADAR ...? NE AYAKSINIZ BU SORUN NE DESE YANİ?ÜLKE HANGİ PİSLİĞİN İÇİNE GÖMÜLÜYOR DESE?10 SENE SONRA YOL KESER? NE EDER DESE?BİR CANIN YANSIN HAYIRDIR ,HAHIR ,HAYIR HAYIRLI...
  • İbrahim Bağcıİbrahim Bağcı27 dk önce
    Sanatcı geçinenlerin, iki yüzülüğünü açığa çıkaran kaleminiz kaldırılmasın, ağzınıza sağlık
  • nuhutanuhuta33 dk önce
    Tüm sermayeleri belden aşağı olunca,böyle oluyor demekki. .
  • JUSTice JUSTice 41 dk önce
    Zekeriya Say Bey sizin sayfanızı(zekeriya Say.com) ziyâret ettim...bir özgeçmişbulamadım.....yazılarınızın bir kısmını okudum ...millete atıp durmuşsunuz... ben size e_posta iletmek istedim , o 'da olmadı......sizin gelmisinizi geçmişinizi.....öğrenmek istedim......hayırlısı artık vardır sizin bir bildiğiniz...umarım bu yorumu kesmeden yayınlarsınızbir öncekini yapmışsınızoysa ben sadece sizin isminizi yazmıştım....saygılar zekeriya Say ve  dolu günler
  • MİHRİMAHMİHRİMAH53 dk önce
    SEN HAYIRDIR YAZAR BEY? BU KADINI NEDEN BU KADAR ÖNEMSEYİP BU DENLİ DİLLERE DOLADIN GÜNDEM YAPTIN? HAYIRDIR ?..
  • JUSTiceJUSTice1 sa önce
    .. hayırdır...?
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    Kendileri kocası ile birlikte yahudi dönmesi sabatayistlerdendir, fıtratlarının gereğini yapıyorlar, bunda şaşılacak bir durum yok!
  • mutmainemutmaine1 sa önce
    Gezide amaç neydi, ağaç mı?
  • zeynepzeynep1 sa önce
    hayatta chp ye oy vermedim.sevmem.ama sizleri okuyunca gidip chpli olasim geliyor.o plajlarin halini gidinde bir görün isterseniz.orayada gitmeye gerek yok camdan dişari bakin.
  • Ahmet ÖzAhmet Öz2 sa önce
    Zekeriya Bey;Magazin yazısına pek alışkın değildik.Sayenizde,en ince ayrıntılarına kadar anlattığınız magazin haberlerini,tazesi tazesine öğrendik.Lafı döndürüp dolaştırıp Gezi olaylarına getirdin.Şayet Gezi olaylarına karışmamış olsaydılar,filmlerindeki rollerini,suya sabuna dokunmadan uslu uslu oynamış olsalardı,sizin bugünkü yazınıza konu olmayacaktı.Abartma konusunda bu kadar mahir olduğunuzu bilmiyorduk.8-10 yaşlarındaki ilkokul çocuklarının kendi aralarında birbirlerine bir gece için 300 bin dolar veririm,demesi,ne derece gerçekçidir?Olsa olsasizin bu söyleminiz ironik bir haldir.Hiç bir çocuk da kalkıp,üstelik 8-10 yaşlarındaki çocuklar böyle bir şey demez,diyemez.Erotik sahnelere inancınızın etkisi ile kem söz edenler,o sahnelerden haz aldığını da,bazan sözleriyle,bazan da davranışlarıyla belli ederler.Bizim mahallede erotik sahnelere tahammül yoktur.Siyasi iktidar,İradesini kullansın da sizin o iğrenç bulduğunuz sahnelerin olduğu filmlere yasak koyuversin.Yönetim erki sizin kadar rahatsız olmasa gerek.Suriyeli dostlarımıza plajlara yasak getirilmesi,sizi bir hayli üzmüşe benziyor.O Suriyeli,eli silah tutanları askere alıp kendi ülkelerinin müdafaasında ÖSO elemanı gibi kullanmak mümkün iken,sahillerde nargile fokurdatmasını,şehit cenazelerine tercih ediyorsunuz,demek isterdim,size.Tercih etmediğinizi hissediyorum ama bu konuda da sizden,Suriyeli dostlarımızı aklama paklama,hak ve hukukunu savunma yazıları da beklemiyoruz.Ensar olduğumuzun bilincindeyiz ama onların bazıları muhacirin olduklarının bilincinde değil.Kızlarımıza,kadınlarımıza sarkıntılıkla birlikte kapkaç'ı sanat edinmiş olanları sizin engin merhametinize havale ediyorum.
  • HaytaHayta2 sa önce
    Sn yazar şimdi oldu harika bir yazı köpek sevgisi şov dan ibaret kendini daha farklı göstermeye çalışma bizim sanatçılarımız da ise nefes alamıyorum deyip tatile çıkmak normal çünkü sanatçılarımız yapamasada dünya starları na özentisin den TV de gördüğü mı oysa onlar samimi olanlar Brad Pitt gibiler
  • selmanselman2 sa önce
    .. Kenan Doğulu ile Beren Saat ayrılacak mı?

Zekeriya Say

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