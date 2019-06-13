Bergüzar Korel, sen hayırdır?

Bergüzar Korel.

Yeşilçam aktörlerinden merhum Tanju Korel ile aktris Hülya Darcan’ın, nam-ı diğer “Diriliş Ertuğrul” dizisinin “Hayme Ana”sının oyuncu kızı.

"Kurtlar Vadisi Irak" filmindeki ‘Leyla’ rolüyle tanıdık onu.

Lösemi hastası çocuğunun hayatını kurtarmak için patronuyla 150 bin dolar karşılığında birlikte olduğu "Binbir Gece" adlı dizideki, zihinlerimizi ve çocuklarımızın ahlakını iğfal eden “Şehrazat” karakteriyle de hafızalarımıza kazıdık.

Zira!..

Akşam televizyonda “Binbir Gece” adlı o ahlaksız diziyi izleyen 8-10 yaşındaki ilkokul çocukları ertesi gün okulda birbirlerine;

“Bir gece için 300 bin dolar veririm” şeklinde edepsiz teklifler yapmaya başlamışlardı.

*

Korel,

27 Ağustos 1982’de İstanbul’da dünyaya gelmiş.

Ulus’ta, meyve ağaçları bulunan büyük bir sitenin bahçesinde, ağaçların tepesinde geçmiş çocukluğu.

Doğaya ve hayvanlara karşı oldukça duyarlıymış.

Örneğin;

Bir gün bahçede oynarken, top şeklinde, üzeri diken diken olan bir şey dikkatini çekmiş. Ne olduğunu merak edip elini attığında tanıştığı kirpiden kaçmak yerine onu sahiplenip kendi elleriyle beslemiş.

*

Ünlü olduktan sonra, o dönem sevgili olduğu balet Tan Sağtürk'le birlikte, önceki sahibi cinayetten hüküm giymiş olan “chow chow” cinsi bir köpeği “evlat edinerek”, hayranlarının büyük takdirini toplamıştı.

Sevgilisinin sağlık sorunu yüzünden ABD'ye gittiklerinde, köpeği komşularına emanet etmişlerdi. Onlar Amerika’dayken Kont adlı köpeğin, bir otomobilin altında kalıp ölmesinden dolayı kameraların önüne çıkarak üzgün bir şekilde açıklama yapmış;

“Köpeği ihmal etmedik”lerini söylemişlerdi.

*

Korel,

Tan Sağtürk’ten ayrıldıktan sonra, hani şu çocuğunu kurtarmak için 150 bin dolar karşılığı "bir gecelik aşk" yaşamak zorunda kaldığı“Binbir Gece” dizisindeki rol arkadaşı “Halit Ergenç”le evlendi.

Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel’in bu kez “doğa sevgisi” depreşti.

2013 yılında “ağaçlar kesiliyor” bahanesiyle başlayan o meşum “Gezi Parkı Olayları”nda, “Kanuni” rolünü canlandıran kocası Halit Ergenç’le el ele tutuşmuş bir vaziyette en önde yürürken gördük onu.

Belli ki, “çapulcular”a destek için Taksim’e gelmişlerdi.

Bergüzar Korel ağzına fular bağlarken, Halit Ergenç de Che Guevara’nın sigara içtiği bir fotoğraf bulunan tişörtle ve maskeyle katılmıştı eyleme...

Anlaşılan, ağaçlara sahip çıkarken, gerçekleşmesi muhtemel bir devrim için de küçük hazırlıklar yapmışlardı.

*

“Gezi Parkı Olayları”ndan sonra Korel-Ergenç çiftinin işleri acayip açılmıştı.

O güne kadar 4 farklı reklam kampanyasında yer alan Bergüzar Korel, 5’inci reklam anlaşması için tam 1 milyon TL almıştı.

Bu anlaşma onlara, “en çok kazanan aile” unvanını getirmişti.

*

Bir gece önce, yani 27 Ağustos 2013 gecesi, Bergüzar Korel’in 30 yaşına girdiği geceydi.

Korel, o gece Instagram sayfasında duygu dolu bir doğum günü mesajı paylaştı.

Çektiği fotoğrafın altında, Mısır ve Suriye’de yaşanan iç savaş yüzünden;

“Aldığım nefesten bile utanıyorum” şeklinde bir not düşmüştü.

E!..

Haksız da sayılmazdı.

Bergüzar Korel’in yerinde kim olsa, bir hafta içerisinde 1 milyonluk reklam anlaşması imzalayıp akabinde “en çok kazanan aile” seçilseydi, mutlaka alacağı nefesten utanırdı.

Şaka şaka!..

O gece,

“Aldığım nefesten bile utanıyorum” satırlarını yazan Bergüzar Korel, aynı yıl soluğu Bodrum Alaçatı’da alarak, bir yandan ailesiyle “deniz sefası” sürerken diğer yandan paparazzilere bol bol yarı üryan pozlar vermeyi de ihmal etmemişti.

*

Evet!..

“Gezici” ablamız Bergüzar Korel’in, “doğa ve hayvan” sevgisinden uzun uzun bahsettikten sonra, müsaadenizle artık sadede gelmek istiyorum…

*

Malumunuz!..

Geçmişte, CHP’lilerin kontrolündeki radyolardan;

“Halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremedi' anonsları…

Gazetelerden ise;

"Namaz kaldırımlara taşıyor, insanlar yürüyecek yol bulamıyor" manşetleri eksik olmazdı.

Buna mukabil, biri de çıkıp bu rezilliğe yüksek sesle itiraz edemezdi.

CHP’ye ait o “üstenci” kuşağın günümüzdeki temsilcilerinden Bodrum Belediyesi, geçtiğimiz yıl Ortakent-Yahşi’deki bir plaja;

“Sahilde evcil hayvan gezdirmek, denize sokmak yasaktır” tabelası asarak, hayvanların plaja sokulmasını yasaklamıştı.

CHP’li Bodrum Belediyesi’nin bu anlamsız yasağına en sert tepki, sizin de tahmin ettiğiniz gibi oyuncu Bergüzar Korel’den gelmişti.

Korel, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan bu olayla ilgili sosyal medya hesabından;

“Sen hayırdır Bodrum Belediyesi? Deniz sizin mi? Ne hakla hayvanların girmesine karışırsınız? Bu nasıl bir bencillik” sözleriyle, CHP’li belediyeye tepki göstermişti.

Korel’in sosyal medyada yoğun ilgi gören bu tepkisinden sonra CHP’li Bodrum Belediyesi apar topar açıklama yaparak, suçu “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı” ile yapılan protokole atmıştı.

*

Bergüzar Korel’in, hayvanları sahile sokmayan Bodrum Belediyesi’ne tepki göstermesinden sonra oluşan “farkındalık” sayesinde, kısa bir süre sonra bu kez de manken Özge Ulusoy, hayvan barınaklarındaki kötü koşullar yüzünden CHP’li Çeşme Belediyesi’ni eleştirmişti.

*

Önceki gün,

CHP’li Mudanya Belediyesi ile yine bir diğer CHP’li belediye olan Antalya’nın Gazipaşa İlçe Belediyesi’nin, Suriyeli sığınmacıları plajlara sokmama kararı aldıklarını görür görmez, Bergüzar Korel’in sosyal medya hesaplarına göz atarak, bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapıp yapmadığına baktım.

Sonuç “hüsran”dı!..

Bahçesindeki kirpiyi elleriyle besleyen…

Kazada ölen köpeği için kameraların karşısına geçerek sevenlerinden özür dileyen…

Mısır ve Suriye’de yaşanan iç savaş yüzünden, aldığı nefesten bile utanan…

Hayvanları plaja sokmuyor diye Bodrum Belediyesi’ne dünyayı dar eden Bergüzar Korel…

“Eşref-i mahlukat” yani, “yaratılmışların en şereflisi” olan ve muhacir olarak ülkemize sığınan Suriyeliler için, bırakın;

“Sen hayırdır Bodrum Belediyesi?

Sen hayırdır Gazipaşa İlçe Belediyesi?

Deniz sizin mi?

Ne hakla Suriyelilerin plajlara girmesine karışırsınız?

Bu nasıl bir bencillik” şeklinde bir mesaj atmayı…

Kılını dahi kıpırdatma ihtiyacı hissetmemişti.

*

Halbuki Bergüzar Korel, geçtiğimiz şubat ayında, Hürriyet gazetesinin Kelebek ekine verdiği röportajda;

“Bence tüm dünyada ikiyüzlülüğü bırakmak gerekiyor. Samimi olmalıyız” demişti.

Ağaçlar ve hayvanlar için ortalığı ayağa kaldıran Korel’in, Suriyelilere yapılanlar karşısında sessiz kaldığını görünce;

Aslında “ikiyüzlülüğe” sımsıkı sarılanın ve samimi olmayanın, Bergüzar Korel’in ta kendisi olduğu böylece kanıtlanmış oldu.