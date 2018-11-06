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“Salâ” ve “Sıla”!

06 Kasım 2018 Salı

15 Temmuz gecesi “Salâ” ile bombardıman uçağı indiren bir milletin günlerdir “Sıla” ile meşgul olmasını anlayamıyorum!

Türkiye günlerdir Ahmet Kural isimli artistle, Sıla denen şarkıcı”nın maceralarını konuşuyor. Ahmet Kural, beraber yaşadığı Sıla’yı darp etmiş de, o da mahkemeye vermiş de, mahkeme Ahmet Kural’ı Sıla’dan üç ay uzaklaştırmış da…

Bize ne bütün bu ıvır-zıvırlardan?.. Türkiye’ye ne?.. 

“Türkiye’ye ne” dedik, ama Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yenikapı mitingine “Show” diyen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında, “Tayyip ya ölü ya diri ele geçirilecek, başka çözüm yok” diye twit atan Sıla’yı arayarak “Geçmiş olsun” diyor. 

Ben olsam öncelikle; “Kocanız mı dövdü” diye sorardım. Çünkü Aile Bakanı’nın sorması gereken sorunun “aile” ile ilişkili olması lâzım…

“Kocam değil, erkek arkadaşım dövdü” dediği anda da, “Ne haliniz varsa görün!” deyiverir, telefonu yüzüne kapatırdım!

Tüm saldırılara rağmen, Türkiye’nin en güçlü kurumu hâlâ ailedir. Aile Bakanlığı, aile yapısını tarumar etmek isteyenlere destek için değil, yapıyı korumak için kurulmuştur. 

***

Bir azınlık kesim var Türkiye’de: Azınlık, ama şamatacı. Sorumsuz televizyonlar, gazeteler ve dergiler sayesinde sesleri çok çıkar…

İşi yolunda, tuzu kurudur bu kesimin. Türkiye’de var, ama dünyada yoklar: Sınır dışına çıktıkları an kaybolurlar. Çünkü dünya çapında bir kalite ve kapasiteden mahrumdurlar.

Ülke ve dünya meseleleri, kültür, kalite, eğitim umurlarında değildir: Tüm dertleri şöhret kazanmak ve o şöhretin getirdiği serveti har vurup harman savurmaktır…

Siz petrol aramaları yüzünden iyice ısınan Akdeniz’i konuşursunuz, onlar son modayı konuşurlar!..

Siz Münbiç’te Amerikan dönekliğine toslayan devletimizin uğradığı haksızlıkları konuşursunuz, onlar estetik ameliyatlarını konuşurlar!..

Siz yurtiçinde ve sınır ötesinde, karda-kışta kıyamette terörist kovalayan askerlerinizi konuşursunuz, onlar aranjör kapısında şarkı kovalayan şarkıcıyı konuşurlar!..

Siz pahalılığı, enflasyonu, geçim sıkıntısını konuşursunuz, onlar filan artistin yeni sevgilisini konuşurlar! 

Siz 15 Temmuz’da ayaklanan hainleri bastırmak ve ülkemizi dolaylı Amerikan-İsrail işgalinden kurtarmak için canınızı kurşunlara siper edersiniz, onlar bankamatiklere hücum ederler…

Ama günün birinde Taksim Gezisi’nde ayaklanma provası yapıldığında hemen oraya koşar, devlet düşmanlarının yanında saf tutarlar, ancak hayat tarzlarının tabii bir sonucu olarak dayak yediklerinde, “Erkek arkadaşım beni darp etti” diye, paramparça etmeye çalıştıkları devletin mahkemesine koşarlar. 

Bunların dilleri de farklıdır: Eskilerin “odalık”, “kapatma” ya da bozulmuşluk döneminin kabalığıyla “metres” dediklerine, bunlar “arkadaş” derler...

Eskilerin “zina” dediğine, bunlar “birliktelik” derler…

Eskilerin “cinsellik” deyip ayıpladığına, bunlar “aşk” der, aşklarını gururla kamuoyuna takdim ederler!..

Eskilerin “teşhir” diyerek sakındığı çıplaklığa, bunlar “sanat” der, çıplaklıklarını teşhirden büyük zevk alırlar! Üstelik de bunu “cesaret” olarak nitelendirirler.

Soyunmak cesaretse, 15 Temmuz gecesi kendini tankın altına atan delikanlının yaptığı nedir? Aynı gece makinalı tüfeğin üzerine yürüyen Anadolu anasının yaptığı nedir?.. Ömer Halisdemir’in yaptığı nedir?

Sözde “sanatçı”ların evlenip boşanmalarından, iki günde bir “sevgili” değiştirmelerinden, “gayrimeşru hayat”larından, “darp-dayak” hikâyelerinden, uyuşturucu tutkularından, skandallarından, eşcinselliklerinden, estetiklerinden, çıplaklıklarından, cahilliklerinden, mahkemeleri fuzuli meşgul etmelerinden, şaklabanlıklarından, gururlarından, tepeden bakmalarından, milletin kutsallarıyla alay edercesine yaşamalarından ben şahsen gına getirdim! 

Siz hâlâ bıkmadınız mı?

 

YORUM YAZ

  • magdur66magdur6623 dk önce
    hocam agzina saglik yuregimizdekini dile getirdiniz Aile bakani kadem kurulusu gibi konusmaya basladi aile kurumuyla dalga gecenlere destek vermekte nedir bunu Aile bakani yapar mi ne demek yani bende sevgili bulup birlikte yasayip adina ask mi diyeyim su ailemizi temsil edecek bu milletin bagrindan cikan birileri olsun artik
  • faynurfaynur31 dk önce
    allah razı olsun ne güzel ifade etmişsiniz
  • selim UÇARselim UÇAR31 dk önce
    Allahın sopası denir böyle nikahsız sapık ilişki dayak az bile neden insan gibi medenice yuva kurup yaşamazsınız hayvanlar gibi gücü "parası olanın" peşinde gezip çiftleş sonra olmadı başkası size hayvan demek hayvana hakarettir.
  • NuhNuh32 dk önce
    Sen ne yapıyorsun bakan sen aile bakanısın evliliği özendirmen gerekir evlilik dışı ilişkilerle mücadele etmen gerekirken. Gitmişsin evlilik dışı hayat yaşayan kadınları arıyor destek çıkıyorsun. Aileler çatırdıyor. boşanmalar cinayetler şiddet arttı gitti. ab den aldığınız erkeği uzaklaştırma süresiz nafaka zulüm kanunlarını kaldırın önce. Aileye islami düzenlemeler getirin. Mesele uzman din görevlilileri ailelere danışmanlık versin boşanmadan kurtarmaya çalışsın. Lütfen en önemli bakanlıklara uzman ve milli kişileri getirin.
  • HalilHalil37 dk önce
    Ne derseniz deyin, İslâmî temel olarak doğru diyorsunuz ama bunlar neticede kadından da sorumlu bakan. Onun için bakan açıklama yaparken her iki konuya da değnmesi gerekirdi. Hem evrensel eşitlik zemininde(!) kadına şiddeti lanetlemelii hem de abunu fırsat bilerek aileye vurgu yapmalıydı.
  • M KM K38 dk önce
    Yürek ve kalemine sağlık be Üstat
  • XxxXxx47 dk önce
    Peygamberimiz buyuruyor:"Ey diliyle müslüman olup kalbiyle işlememiş olanlar gürûhu!Müslümanları üzmeyin, onları ayıplamayın ve onların kusurlarını araştırmayın. Şu bir gerçektir ki; her kim müslüman kardeşinin ayıbını araştırısa Allah da onun ayıbını meydana çıkarır ve Allah her kimin ayıbını meydana koyarsa, evinin içinde bile olsa onu kepaze eder." (Tirmizi)
  • Seyit TokatatarSeyit Tokatatar54 dk önce
    Hocam toplum olarak şiddetin her türlüsüne karşı çıkmalıyız. Aile bakanlığının yaptığı davranışı doğru buluyorum. Sonuçta ortada mağdur bir hanım var. Bir zamanlar biz de mağdurduk aman mağrur olmayalım. Mağdura destek olmak aile bakanının görevidir. Çok iyi çok güzel yapmışlar açıkçası. Bana umut verdi bu davranış. Ne kadar da güzel olmuş. Sıla hanım kardeşimize geçmiş olsun Allah en kısa zamanda sağlık versin inşallah.
  • Mehmet GündoğanMehmet Gündoğan1 sa önce
    YA YARDA,BARDA,KARDA,ARDAİKİ AY BİR FUTBOLCUDAN BAHSETTİ BASIN.DOLARIN FIRLADIĞI DÜŞMANLARIN DÖRT GÖZLE TÜRKİYEYE BAKTIĞI BİR DÖNEMDE BİR TOPÇU POPÇU NE KADAR BAHSEDİLDİ,AMAN YARABBİ.BİZDEN OLAN HABER KANALLARI BİLE(üstat yavuz abi sağolasın makalen için)
  • Hüseyin çiftçiHüseyin çiftçi1 sa önce
    Hocam kaleminize sağlık Allah size sağlık sıhhat ve afiyet versin
  • Yusuf canYusuf can2 sa önce
    Reisi ölü yada diri ele geçirilecek xiyenkaltakkar hailimlu olsunlar rüzgar ekenler fırtına degiltayfun bu ecek,aile bakanı da derhal görevinde alınmalı
  • tosuncantosuncan2 sa önce
    Ak parti bu tarz tutumlariyla gercekten kendisine gönül verileri üzüyor ve sogutuyor.Yazarlık gerçekten bir sanatmış benim aklımdan gecipte ifade edemediği şeyleri ne güzel ifade etmişsiniz.Allah razi olsun
  • osman arıkanosman arıkan2 sa önce
    tamamen katılıyorum
  • VatandaşVatandaş2 sa önce
    O kadar haklısınız ki.. Sadece aile sosyal... Bakanlığı degil milli egitim bakanlığı da bu işe el atmalı okullarda Ahlak dersi verilmeli ailenin yapamadığını devlet yapmalı.. Bizim çocuklarımız ahlaksız mı diye ayaga kalkan o sesi çok çıkan azınlık yine ayaklanır belki ama ağaç yaşken eğilmeli. Sözleriniz ders niteliğinde
  • ihsihs2 sa önce
    “Tayyip ya ölü ya diri ele geçirilecek, başka çözüm yok” diye twit atan bir şahsın ahlak dışı bir ilişkide yaşadığını iddia ettiği bir sorunu bu kadar sahiplenmek bu twitin altına imza atmaktır.
  • ZOMBİZOMBİ2 sa önce
    YAW NE GÜZEL YAZMIŞSSIN BE KARDEŞ... ESKİ YAZILARINDA KADINA VERİLMESİ GEREKEN YAZILARIN VAR. ŞİMDİ SANATÇININ BİRİ SENİN DÜNYANDAN DEĞİLYA ONU KARALAMAK VAR .. NE GÜZEL YAKLAŞIMLAR BUNLAR... TAM KOMEDİ...)))
  • necmi şanlınecmi şanlı2 sa önce
    sayın hocam Allah razı olsun sizden hakikaten ülkenin başka meseleleri yokmuş gibi günlerce iki kişinin zırvalıklarının gerek görsel ve gerekse yazılı basında sürekli yer bulması tabiri caizse gına getirdi. bana ne elin oğlunun nikahsız yaşadığı kadınla olan ilişkisinden.. önce aile birlikteliğini tesis etsinler, ondan sonra usulünce ülkenin kurumları gereğini yaparlar. Konuyu bu haliyle gündeme taşıdığınız için size müteşekkirim sağ olun
  • salihsalih2 sa önce
    Allah senden razı olsun Bahadıroğlu abim. ALLAH(C.C.) iki cihanda da aziz eylesin. yanıyor kardeşlerim, içimiz yanıyor! Cenâb-ı Hak, âhir ve âkıbetimizi hayr eylesin..
  • HMD HMD 3 sa önce
    Ahir zamanda yaşadığımız zaten ortada da, Na işte buda kıyametin bir başka alameti.Edepten ve terbiye den zerre nasıbı olmayanlar ülkemde Manşet olup gündemi meşgul edebiliyor. Sanki memleketin başka sorunu sıkıntısı yokmuş gibi. Bunları haber yapanlarada yazıklar olsun.
  • fahrifahri3 sa önce
    Liyakat sahibi olmayan içi boş insanlar, sırf partizan diye makamlara getirildiği sürece bu memleket iflah olmaz. Particilik bölücülüğün hasıdır.
  • REYHAN ÇETİNREYHAN ÇETİN3 sa önce
    Biz de bıktık!!! Hay Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Kral çıplak diyen birisi nihayet çıktı!!!
  • ŞahinŞahin3 sa önce
    Şahin Allah razı olsun Yavuz abi gerçekten tam ruhumuzun tercümanı olmuşsunuz bu bakan niye bakar böyle orada 1 saat 1 dakika bile oturmayı hak etmiyor elinize sağlık Allah razı olsun tekrar
  • akyusuf28akyusuf284 sa önce
    Aile bakanı yeşeren ümidimizi kursağımızda bıraktı. Metresi olduğu erkekten iki tokat yiyen âşufteye sahip çıkan Bakan hanım acaba evli olduğu, ayyaş, uyuşturucu müptelâsı, sorumsuz kocasından her gün zulüm gören kaç mazlum anneyi aramış, derdiyle dertlenmiştir? Devlet büyüklerimizin ilgisine mazhar olmak için illâ da o.........u mu olması gerek kadının! Yazık, çok yazık! Aile kurumunu dinamitleyenlere destek verenler de onlar kadar bu büyük günaha ortaktırlar.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN4 sa önce
    ELLERİNE SAĞLIK,KALEMİNE SAĞLIK.YA AKILLAR BAŞA YA KUZGUN LEŞE...
  • Ali Ali 5 sa önce
    Tebrikler niyazi bey
  • aybey04aybey045 sa önce
    PARA CİMRİDE SİLAH KORKAKTA ... İNSANLARDA OLURSA
  • Libero,Libero,5 sa önce
    Çok sıkıldım ve hatta bıktım.
  • emreemre5 sa önce
    Allah razı olsun üstadım. Bunları maalesef biz şımartıyoruz.
  • Helal olsun yavuz abiHelal olsun yavuz abi6 sa önce
    Allah razı olsun hocam elleriniz dert gormesin hem nasil bıktık onlarin pis yasantilarindan toplumu bozmalarindan cirkefliklerinden artik devlette gorsede bir el atsa bu ahlaksizlara pardon sozde aydinlara..
  • yazmıyorumyazmıyorum6 sa önce
    nikahsız zanileri sahiplenen AİLE BAKANLIĞINI TANIMIYORUM. bari ismini zaniler ve soysuzlar bakanı olarak değiştirinzanilerin canları cehennem e
  • AkifAkif8 sa önce
    Aile bakanlığı yanlış yaptı.bunları arayınca sanki bunların hükümete karşı fikri değişecek.. iki askerimizin donmasi kadar gundem olmadi memleketimizde bu pis konu.
  • Kubilay Kubilay 11 sa önce
    Bırak şu kapatmaları Yavuz abi.Onlardan zaten metresler bahsediyor. Siz Atatürk 1930 dan 1938 e kadar niçin uyutuldu ondan bahsedin, Yada Doğu Türkistan a nasıl yardımcı oluruz. .Saygılar

Yavuz Bahadıroğlu

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