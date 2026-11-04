İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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İstanbul Anadolu 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2022/727 Esas
KARAR NO : 2025/276
İLAN METNİ
Mahkememizin 2022/727 Esas sayılı dosyada davalı Yüksel Altunok'un yapılan araştırmalar neticesinde tebliğe elverişli adresi tespit edilmediğinden, ilanen yapılmasına karar verildiğinden,
Mahkememizin 27/03/2025 gün ve 2022/727 E, 2025/276 K Sayılı kararının davacı vekilince temyizi sonucunda verilen Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 11/06/2025 tarih, 2026/2988 Esas 2026/6450 Karar sayılı"... temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA, Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere karar verildi " şeklindeki ilamı davalı Yüksel ALTUNOK'a ilanen tebliğ olunur. 16/10/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02584113