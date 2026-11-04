T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/994 Esas
26.10.2026
Konu : GAİPLİK İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ALİ EVERMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 40304081718
ADI SOYADI : MEHMET ALİ EVERMAN
BABA ADI : ABDULKADİR
ANA ADI : FATİME
DOĞUM TARİHİ : 25/02/1965
DOĞUM YERİ : CİNHİSAR
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr
Basın No: ILN02584121