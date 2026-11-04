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Resmi İlanlar T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/994 Esas

26.10.2026

Konu : GAİPLİK İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ALİ EVERMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26.10.2026

GAİP
TC KİMLİK NO : 40304081718
ADI SOYADI : MEHMET ALİ EVERMAN
BABA ADI : ABDULKADİR
ANA ADI : FATİME
DOĞUM TARİHİ : 25/02/1965
DOĞUM YERİ : CİNHİSAR
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN02584121