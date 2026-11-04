Suudi Arabistan’ın güneyinde İHA düşürüldü: Koalisyondan üçüncü saldırı açıklaması

Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Arap Koalisyonu Suudi Arabistan’a yönelik yeni bir İHA saldırısının engellendiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, X hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin ülkenin güney bölgelerine yönlendirdiği İHA’nın hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Koalisyonun paylaştığı verilere göre, son olayla birlikte Husilerin salı günü Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırı girişimlerinin sayısı üçe yükseldi.

Mekke iddialarına Husilerden yalanlama

Arap Koalisyonu Sözcüsü Maliki, salı günü erken saatlerde yaptığı bir diğer açıklamada ise kalkış noktasına ilişkin detay vermediği bir İHA'nın Mekke-i Mükerreme bölgesinde engellenerek etkisiz hale getirildiğini aktarmıştı.

Söz konusu iddiaya yanıt veren Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Mekke bölgesini hedef almadık." ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanışa geçerken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik askeri operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve İHA'larla hedef almaya devam ediyor.