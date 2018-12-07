THY- Euroleague
0553 313 94 23

Müslümanca inanıyor, Hıristiyanca yaşıyoruz!

07 Aralık 2018 Cuma

Kadın-erkek arasındaki dengeyi bir türlü kuramadık. Haber bültenleri “taciz-tecavüz” ve “kadına şiddet” hikâyelerinden geçilmiyor.

Derin analize ve örneklemeye muhtaç bu konuyu, bir köşe yazısı hacmine indirgemeye çalışırken, “ilk cümle ne olmalı?” diye düşündüm ve aşağıdaki cümlede karar kıldım…

Biz Müslümanca inanıyor, ama Hıristiyanca yaşıyoruz! Asıl meselemiz, büyük derdimiz budur!

Eskiden “Müslümanca” inanır, “Müslümanca” yaşardık. Referansımız da, hayat tarzımız da İslâmdı! Sıkıştığımız yerde “âyet”e, “hadis”e, “icma”ya bakar, olmazsa “kıyas” yapar,tarzımızı, tavrımızı, duruşumuzu, davranış biçimimizi buna göre ayarlardık.

Meşhur Fransız gezgin ve yazar A. Brayer,“Neuf anne’es a Constantinople” isimli eserinde, “Dinin manen zincirlemiş olduğu hakiki Müslümanlar, ancak onun çizmiş olduğu daire dâhilinde hareket ederler” diye yazıyor (18. yüzyıl).

Artık böyle olmuyor, zira “Batılılaşma süreci”nde (Tanzimat dönemi) devreye Batılı kriterler girdi. Cumhuriyet döneminde ise “Fabrika ayarları”mızla oynandı!.. 

“İslâm’a göre yaşamak”tan gitgide uzaklaştık, “Batı’ya göre yaşama”yı da tam beceremedik (çünkü biri İslâm, diğeri Hıristiyanlık kaynaklıydı). Sonunda dengemiz bozuldu. Zihnimiz, hafızamız, hatta şuurumuz altüst oldu! Ayaklarımızın birbirine dolaşması, bu yüzdendir. 

Gerçi hâlâ “Durdum Kıbleye” diyor, tekbir alıyoruz, ancak Kıbleyi bir türlü tutturamıyoruz: Maalesef “Her yol Roma’ya” çıkıyor!

Eskiden böyle değildik. Özgürlüğümüzün sınırlarını “İslâm” belirlerdi. Kadın-erkek, çocuk ve ailedeki yaşlılar arasındaki dengeyi en iyi şekilde kurmuştuk. Aile “mübarek” müesseselerden biriydi ve yabancıların bile övgüsünü alırdı.

İsviçreli Prof. Gaston Jezz, eski aile hayatımız konusunda şöyle diyor: 

“Osmanlı aile hayatındaki güzellik, nezahet ve samimiyet zannetmiyorum ki başka bir yerde olsun. Osmanlı’daki İslamî hayat, huzurlu bir hayatın zirve noktasıdır. Birbirine sevgi-saygı ile bağlıdırlar… Osmanlı aile hayatı güzelliklerle doludur… Hayat şiir gibi yaşanmaktadır. Bütün bunları ailede öğreniyorlar.” 

Dr. Brayer’i dinlemeye devam edelim:

“Birtakım menfaat kaygıları, eğlence düşkünlükleri, çok defa kadınların da iştirak ettiği ticarî muamele gaileleri, hâsılı başka memleketlerin her şeyleri, kadınların çocuklarına karşı şefkatlerini azalttığı halde; Osmanlı’nın harem (aile anlamında) hayatı, bilakis bütün bu hislerin bir merkezde toplanıp artmasını temin etmektedir.”

Kadın “erkeksi”leşmeden, erkek “kadınsı”laşmadan, fıtratın yüklediği sorumlulukları yerine getirdikleri için, aralarında Batı’nın dayattığı türden bir “rekabet” olmazdı…

Ne kadın; “kariyer mi çocuk mu?” diye sorar, ne erkek aile hayatının dışında macera arayışına çıkardı. Dolayısıyla çocuklar anneli-babalı büyür, kadın da, erkek de, çocuk da, yaşlılar da huzur bulurdu.

Günümüzün “ModernMüslüman”ları geçmişe göre çok daha zengin, ama huzursuzuz!  Huzursuzuz, çünkü vicdanımız hayat tarzımızdan rahatsız!

 

YORUM YAZ

  • AbdülhakkAbdülhakk39 dk önce
    Allah Hristiyanlığın hükmünü kaldırmıştır. Teslîs, aslî suç, vaftiz, günah çıkarma, tanrının kuzusu, göksel krallık vb. uydurmalar, nüfus kağıdında 'müslüman' yazan birinin inanabileceği şeyler değildir. Ancak, şu an batıda yaşanan, küresel emperyalizm ve pop-kültürün dayattığı yaşam biçiminin Hristiyanlıkla ne alakası var. Tüketim çılgınlığı, hazcılık, bencillik ve hedonizm, Pavlos'un uydurduğu dine bile sığmaz. Bu duruma başka bir isim bulunması lazım.
  • MüslümMüslüm53 dk önce
    İngilizler ve Almanlar da Hıristiyanca yaşıyorlar mı acaba?
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin3 sa önce
    Hristiyanlik üc semavi dinden biri.. Biz Müslümanlar da bunu HAK din olarak kabul ediyoruz.. O halde bu yazar neden sikayetci anlamiyorum... Hristiyanlar gibi yasamak ne yahu?!
  • kubilaykubilay3 sa önce
    ".... ya rabbi ben propaganda mı yapıyorum dedim cevabı hayır oldu..." üsütükler de var aramizda...:)))Allah(CC) sifa versin...amin...
  • AkilAkil3 sa önce
    Adam müslümanlara dolap beygiri benzetmesi yapıp hakaret etmiş sen bizi övmüş zannediyorsun.
  • AkilAkil3 sa önce
    Adam müslümanlara dolap beygiri benzetmesi yapıp hakaret etmiş sen bizi övmüş zannediyorsun.
  • Kocasolak Kocasolak 4 sa önce
    Aynen hocam. Allah razı olsun.
  • AKİTEAKİTE5 sa önce
    gazetenizi propaganda aracı olarak kullandığımı düşünenler var ben bu hususu rabbime sordum ya rabbi ben propaganda mı yapıyorum dedim cevabı hayır oldu şu ana kadar yapmamışım demek ki yarınımı allahtan gayrı kimse bilemez romanın fethi allah katında kesinleşmiş hükümdür artık bunu kimse bozamaz ve değiştiremez bizim gücümüz bu süreçteki safımızı belirlemeye yater sadece allahtan başkasına yük olmaktan sonsuza dek sonsuz kere allaha sığınırım eğer mesajlarım sizi rahatsız ediyorsa kesebilirim allaha emanet olun
  • görkemgörkem6 sa önce
    sortla otobüsle evine giden bayana katir gibi basti tekmeyi.. O maganda simdilerde sokakta geziyor...
  • şenay doğanşenay doğan6 sa önce
    gençliğimde kitaplarınızı okurdum malazgirtte bir cuma sabahı kırım kan ağlıyor şu an adını hatırladıklarım biliyorsunuz yolumuzun mutlaka romaya çıkması gerekiyor ama ordumuzu almadan asla o güzel fetih sabahına onlar da şahit olmalı ve onlarda bu şerefe ermeli inşallah her yol romaya çıkıyor deyince aklıma geldi paylaşmak istedim allaha emanet olun
  • Vatandaş Vatandaş 6 sa önce
    Emri bil maaruf nehyi Anil münker yapmayı dene sayın ...
  • fethifethi6 sa önce
    Sayın yazar hacca gitmiş beş vakit namaz kılan ama her ay bankaya faiz çekmeye giden tanıdıklarım aklıma geldi tarihe geçecek özlü sözünüzü okuyunca
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak7 sa önce
    defne yorumcu,insanlar zaten istedikleri gibi yaşamayı ,imandan,inançdan,ahlakdan ve başkalarının da "İNSANİ"haklarına saygı duymaktan uzak kalmak ,olarak anladıkları için,kadınlarımıza ve çocuklarımıza olan istismar ve şiddet artmıştır.artık sokaklarda,otobüslerde toplu taşıma araçlarında edepsizlileri herkes görüyor.daha nasıl istediğiniz gibi yaşamayı düşünüyorsunuz.müslüman olan bu ülkede dindarlar ,edepsiz ve ahlaksızlar kadar özgür değil.sen şortla gezebilirsin,ama biz gerçek tesettürle gezsek öcü deyip aşağılarsınız.senin dışarıdaki özgürlüğün ,benim sınırlarımda biter.bencil olmayın...özgürlük edepsizlik değildir.
  • misafirmisafir7 sa önce
    hayır!Müslümanca İNANMIYOR, Hristiyanca yaşıyoruz...
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin7 sa önce
    " Müslümanca inanıyor, Hıristiyanca yaşıyoruz! " Bu fikrine katiliyorum da ATATÜRK ile ilgili fikirlerine hic KATILMIYORUM...
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak7 sa önce
    osmanlı sonrası giydirilmeye çalışılan gömlek bize uymuyor.onun için aslımıza ,yani dini anlayışımızı hayata geçirmedikçe bu sıkıntılar bitmeyecek.olacak diye zorluyorlar ama olmuyor vede olmayacak.
  • Cabbar CokkibarCabbar Cokkibar7 sa önce
    Degerli Bahadiroglu, "Muslumanca inaniyoruz,ve hiristiyanca yasiyoruz " demissiniz ama izin verirsenizbunun dogru olmadigini soyleyecegim."Neye inandigimizi bilmiyoruz ve ateist/nihilist gibi yasiyoruz" demek gercege biraz daha yakin gibi duruyor. Muslumanlik cok zor ve cok kati prensipler ve kurallar zinciridir,ve cocukluktan itibaren cok disiplinli bir egitim ve ogrenim olmadan insanin tam hakkiyla benimseyebilmesi ve uygulayabilmesi cok zordur.Bundan dolayi insanlar atesten kacar gibi muslumanliktan kaciyorlar,cunku hayvan gibi sadece tuketerek,ureyerek ve calismadan calarak cirparak yasamak insanlara olaganustu kolay ve hos geliyor.Zaten bunu dunyayi yoneten laik akil cok iyi bildigi icin butun ulkelere insanlarin temelde hayvan olduklarini (darwin teorisini dayatarak) ve bu sekilde yasamalari gerektigini savunan laik sistemi fazla bir direnc hissetmeden yerlestiriyor. Kisacasi insan olmak kolay degil,bir de insan olmayi devletler sistematik olarak engelliyorlarsa hic kolay degil.Bunu Kitabi Mubin bir cok ayette defalarca tekrarlayarak insanlari surekli uyarir,yine de insanlarin ezici cogunlugu bu uyarilari surekli olarak duymazdan gelerek gecirirler yasamlarini vetopraga duserler.
  • HakanHakan7 sa önce
    Kesin hristiyanca yaşıyoruz o yüzden sokaklarımızaçöp atıyoruz trafikte yaya yol veriyoruz. İnsan ilişkilerinde mesafeli ve bildiğimiz kadar konuşuyoruz O yüzdem dere yatağına, güzel ormanlarımıza evler yapmıyoruz. O yüzden taciz ve tecavüz çok düşük O yüzden bilim çalışmalarımız çok ilerde o yüzden çoçuklarımız iyi eğitimli. Biz müslüman olup tek ahlaklı yaşayabilsek yeter. Gerisi önemsiz
  • DefneDefne8 sa önce
    insanların yaşam tarzlarına karışmayın bırakın insanlar istedikleri şekilde yaşasın siz kendi işinize bakin
  • Kuddusi SimsaroğluKuddusi Simsaroğlu8 sa önce
    ... Allah ıslah etsin.
  • Yunus16Yunus168 sa önce
    YAVUZ HOCAM ÇOK ACI BİR GERÇEĞİ YÜZÜMÜZE VURDUNUZ, BİZİ UYARIYORSUNUZ ALLAH RAZI OLSUN. EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR9 sa önce
    Günümüzün “ModernMüslüman”ları geçmişe göre çok daha zengin, ama huzursuzuz!Huzursuzuz, çünkü vicdanımız hayat tarzımızdan rahatsız! Vesselam...
  • AbdullahAbdullah9 sa önce
    Hıristiyanlar bizden huzurlu. Bakın Avrupa ülkelerine, zenginlik, huzur, mutluluk, saygı ve sevgi onlarda. Biz yolda bize bakanla kavga etmeye çalışıyoruz.
  • KamilKamil9 sa önce
    Doğru teşhis ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Yüreğinize, kaleminize sağlık üstad. Bu konudaki tedavi fikirlerinizi de okumak isterim. Aslında tedavi belli ancak nasıl uygulanabileceği hakkındaki fikirlerinizi de istirham ederim. Allah'a emanet olun.
  • HAKİKATHAKİKAT9 sa önce
    DOĞRU TESPİTLER YAVUZ BEY. ALLAH RAZI OLSUN.FAKAT ŞU DA BİR GERÇEKTİR Kİ BİZ ŞİMDİKİ HÜKÜMETİ MÜSBETGÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN SEÇMİŞKEN ONLAR AVRUPALI GİBİ DAVRANMAYA BAŞLADILAR. KADINLARI DAHA ÇOK DIŞARIDAKİ HAYATA ÇEKECEK, ÖZENDİRECEK,DAVRANIŞIN İÇİNE GİRDİLER. AİLEYİ ÇATIRDATACAK ŞEYLER BUNLAR. BİZ BU MÜBAREK YURDUMUZ GAYRI MEŞRU ELLERE DÜŞMESİN DİYE SEÇİMLERDE BU DÜŞÜNCELERLE HAREKET EDERKEN, BUNLAR HER DEFASINDA DAMARLARIMIZA BASMAYA DEVAM ETMEKTEDİRLER. HİKMET GÖZÜ KÖR OLURSA YEM OLMAYA DEVAM EDERSİN. VESSELAM
  • muminmumin9 sa önce
    Sebebi;Herşeyiniz sahte olduğu gibi inancınız da sahte.Gazeteniz okunmuyor.Iktidar güdümünde,dini siyasete alet etmeniz zaten meşhur.Ekonomi verileri,devlet politaksinin sürekli değişmesi,yayınlanan haberlere,kedi camianizda birbirinize beselediginiz duygular,siyasi çıkarlar,siyasetin tamamen insan için değil oy için yapılması.Yani demem o ki işler malesef daha da kötüye gidecek.Dinimizi de böyle kendi kendinize yok edip daha ahlaksız bir toplum yaratıyorsunuz.
  • MisafirMisafir9 sa önce
    Cumhuriyet ...
  • AbdullahAbdullah10 sa önce
    Hayır..hiristiyanca da yaşamıyoruz..işimiz gücümüz yalan dolan,ne trafik kurallarına uyuyoruz, ne birbirimize saygılıyızvs..bizim yaşantımız tam birmüşrikce, mekke musrimüşrikleri gibi...
  • bilal bilal 11 sa önce
    Eskiden dediğiniz 1700lerde...300 yıl önce müslümanca yaşam varmış... Osmanlının son 100 yılını yaşıyoruz günümüzde. Araştırın.
  • Müslümanca inanıyor, Hıristiyanca yaşıyoruz!Müslümanca inanıyor, Hıristiyanca yaşıyoruz!15 sa önce
    Olamaz, insan neyi yaşıyorsa, o, onun dini olur; öyle diyor hz. Ömer ra. Bugün artık hıristiyanca yaşayan herkes hristiyan gibi de inanıyor; tek adı kaldı müslüman!
  • Zebeyir El EnsariZebeyir El Ensari15 sa önce
    Hıı hıı, kesin öyledir.. Tüm sorunların kaynağı müslümanlar ve islam değil zaten, Müslümanca inanıp, Hıristiyanca yaşamaktır.. Tabi canım, ne demek...

Yavuz Bahadıroğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"