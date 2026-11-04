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Resmi İlanlar T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

D.NO : 2026/370

İLAN

Davalı Sabri Batar'a ait Yeşilyurt Cihadiye 237/6 BOTAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2026/370 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02582725