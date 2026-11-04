T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
D.NO : 2026/370
İLAN
Davalı Sabri Batar'a ait Yeşilyurt Cihadiye 237/6 BOTAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2026/370 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02582725