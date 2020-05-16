  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

16 Mayıs 2020

Darbe söylentileri üzerine
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

16 Mayıs 2020

Gündemden Notlar
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

16 Mayıs 2020

“28 Şubat’tan kötü” diyenler, binlerce defa, yazıklar olsun size!
Ali Sandıkçıoğlu
Ali Sandıkçıoğlu

Ali Sandıkçıoğlu

16 Mayıs 2020

Hangi Davutoğlu’na inanalım?
Halit Kanak
Halit Kanak

Halit Kanak

16 Mayıs 2020

ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE SULTÂN VAHİDEDDİN'İ ANLAMAK (16 Mayıs 1926)
Latif Erdoğan
Latif Erdoğan

Latif Erdoğan

16 Mayıs 2020

Alparslan Türkeş’in vefatında FETÖ şüphesi
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

16 Mayıs 2020

İran’ı Suriye’den çıkarma ve Esed’siz dönem hesapları
Sefa Saygılı
Sefa Saygılı

Sefa Saygılı

16 Mayıs 2020

Beslenmede orucu örnek alan diyet
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

16 Mayıs 2020

Ramazan-ı Şerifi nefs muhasebesi yaparak uğurlayalım
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

16 Mayıs 2020

İsmet Paşa çok dindarmış canım!
Bunu beklemiyorlardı! Diriliş Ertuğrul için heyecanlandıran gelişme
Medya

Bunu beklemiyorlardı! Diriliş Ertuğrul için heyecanlandıran gelişme

Ramazan ayının başında Pakistan devlet televizyonunda yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'da açılan "TRT Ertugrul by PTV" You..
Fatih Portakal isyan etmişti! Şamil Tayyar'dan 'drone' tepkisi: İslami değil
Gündem

Fatih Portakal isyan etmişti! Şamil Tayyar'dan 'drone' tepkisi: İslami değil

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kaçak yapılar diktiğinin ortaya çıkmasının ardından evinin üzerinde haber ajanslarının drone uçurd..
Müttefiklerine bile vermiyordu... Dünyanın en pahalı uçağı düştü
Dünya

Müttefiklerine bile vermiyordu... Dünyanın en pahalı uçağı düştü

ABD'nin en yakın müttefikine dahi vermediği beşinci nesil savaş uçağı F-22 Raptor, Florida Eyaleti’ndeki Eglin hava üssü yakınlarında düştü...
Binlerce insana mikroçip taktılar
Dünya

Binlerce insana mikroçip taktılar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası gündeme gelen mikroçip konusu gerçeğe dönüşüyor. İsveç'te birçok kişi el derilerinin altına m..
Hayatları kabusa döndü! Bu evde eşyalar birden alev alıyor
Yerel

Hayatları kabusa döndü! Bu evde eşyalar birden alev alıyor

Konya'da eşinden boşanan ve kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın evindeki eşyalar iddiaya göre kendiliğinden tutuşuyor. ..
Silahlı saldırıya uğrayan AK Partili Hayrettin Mete'den acı haber! Hayatını kaybetti
Siyaset

Silahlı saldırıya uğrayan AK Partili Hayrettin Mete'den acı haber! Hayatını kaybetti

AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi Hayrettin Mete, Batman'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Dünya bu keşfi konuşuyor: Koronavirüsü 4 gün içerisinde vücuttan atıyor
Dünya

Dünya bu keşfi konuşuyor: Koronavirüsü 4 gün içerisinde vücuttan atıyor

ABD'de bulunan bir biyoeczacılık firması, yeni tip koronavirüsü 4 gün içinde vücuttan atan bir antikor keşfettiklerini duyurdu.
Kaçak yapının bedeli böyle mi ödendi? Fatih Portakal için flaş iddia
Gündem

Kaçak yapının bedeli böyle mi ödendi? Fatih Portakal için flaş iddia

Seferihisar'daki lüks çiftlik evine kaçak yapılar diktiği ortaya çıkan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın o dönem Seferihisar Beled..
AK Partili isim silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır
Gündem

AK Partili isim silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır

Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, silahlı saldırıya uğradı. Mete'nin durumunun ağır olduğu belirti..
'Kimseye bu hakkı vermez' dedi! Mustafa Destici'den tepki
Gündem

'Kimseye bu hakkı vermez' dedi! Mustafa Destici'den tepki

BBP Lideri Mustafa Destici, HDP'li belediyelere kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, seçilmiş olmanın hiç kimseye teröre destek ver..
16 Mayıs 2020

İsmet Paşa çok dindarmış canım!

Gazi Paşa’nın “çok dindar” olduğunu, geçenlerde Koronavirüsten ölen Haydar Baş’tan öğrenmiştik. Şimdi de İsmet Paşa’nın dindarlığı konuşuluyor.

O da hafız mı imiş, geceleri kan-ter içinde kalana kadar zikreder mi imiş, her gece teheccüde kalkar mı imiş, bilmiyorum. İlgilenmiyorum da: Herkesin inancı-ibadeti kendine... Zaman zaman bu tür söylentiler çıkarılmasını hiç anlamıyorum.

Buna hiç gerek yok. Kimsenin dindarlığı/dinsizliği kimseyi ilgilendirmez. Devlet yöneticilerinin inancı/inançsızlığı da kimseyi bağlamaz. Bunlar sorun değil.

Tabii eğer devlet yöneticisi, kendi inançsızlığını devlet imkânlarını da kullanarak yönettiği millete dayatmıyorsa…

Dayattığı an sorun çıkar!

Ve bu millete 14 Mayıs 1950 yılına kadar devlet imkânları, hukuk ve ideoloji kullanılarak bu millete “dinsizlik” dayatıldı…

Bunu ben söylemiyorum, CHP’nin Edirne Mebusu Mehmed Şeref (Aykut), “Kamalizm” isimli kitabının üçüncü sayfasında söylüyor:

“Kamalizm... yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensipleri ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir!”

1944’de basılan bir kitap da aynı iddiada bulunacaktı:

“Kemalizm Türk’ün dinidir” (Cumhuriyet Basımevi, İstanbul).

Birinci umde CHP Tokat Milletvekili Refik Ahmet Sevengil tarafından çoktan yazılmıştı:

“Allah’ı da, Sultan’la birlikte tahtından indirdik. Bizim mabetlerimiz fabrikalardır.”

“Ezan-ı Muhammedi” yasaklanmış, “yeni din”e bir minare bir de ezan uydurulmuştu:

“Motorların şarkısı olsun yeni bestemiz,

Yeni din ezanları, minareler yerine… 

Bulutlara püsküren bacalarda okunsun.” (1934-1940 arasında Atatürk’ün gazetesi Hakimiyet-i Milliye’deyazar ve çevirmen olarak çalışan Yaşar Nabi Nayır’ın aynı gazetedeki bir şiiri). 

“Yeni din”in “amentü”sünü yazma görevini, ne hikmetse bir gayrimüslim yüklenmişti (Safi imzasını kullanan Moiz Kohen).

“Mustafa Kemal’e, onun cengâver ordusuna, yüce kanunlarına, mücâhid analarına ve Türkiye için âhiret günü olmadığına îman ederim. Gâzi’nin Allâh’ın en sevgili kulu olduğuna kalbimin bütün hulûsu ile şehâdet ederim”.

Tabii bir de “ilmihal” lâzımdı: İlmihalsiz din mi olur?

Onu da Fransa’dan ithal ettiler. Abdullah Cevdet, Fransız ateist yazar Jean Meslier’in eserini “Sağduyu– Tanrısızlığın İlmihali” ismiyle Türkçeye çevirdi. 

Eser, tek partinin talimatıyla 1928 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları arasında “Aklı Selim” adıyla yayımlandı (Devlet Matbaası, İstanbul, eski hurufat).

Kitabın ilk baskısından birini Dr. Abdullah Cevdet, Atatürk’e, Lâtin harfleriyle imzaladı. “En büyük acizden en büyük iktidara”: Abdullah Cevdet. İmza.29 Aralık 1928 (Atatürk’ün çeşitli yerlerin altını çizerek okuduğu bu kitap, Çankaya’daki Atatürk Müze Köşkü Kütüphanesinde 146 numarayla kayıtlıdır).

CHP’nin ideologlarından Dr. Abdullah Cevdet, dinsizlik konusunda bazı Fransızlarla zaten işbirliği halinde çalışıyordu. Meselâ bir Fransız gazetecinin “İslâm Dünyası Nasıl Kurtulur?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Kur’ân’ı kapa, kadınları aç!” (Bkz: Abdullah Cevdet, Umum Müslümanlar Kongresi, İçtihad, s:4, sayfa:287, Eylül 1907).

Kitaptaki ana başlıklardan birkaçı:

“Bir Allah’a inanmak zarurî değildir, en makulü onu düşünmemektir”.

“Din bir sahafettir (zayıflık, bozukluk).”

“Allah’ın mevcudiyeti hakkında kanaat hâsıl etmek imkânsızdır”.

“Allah’ın mevcudiyeti ispat edilmemiştir”.

“Allah’a tapmak mevhuma (vehim) tapmaktır”.

“Cihan yaratılmamıştır.” 

“İnsanın mevcudiyeti Allah’ın varlığını ispat etmez”.

“Din ile hurafat (hurafeler) arasında fark yoktur”.

“Allah’ın insanı cezalandırmağa hakkı yoktur”.

“Din, ahlâk ve fazilet için lâzım değildir”.

“Sofu bir hükümdar, bir memleket için belâdır.”

“Din, ahlâkı felce uğratır”. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tata Tonga

İsmet paşanın dindar olması sana ne bana ne? Veya sayın yazar sizi. Dindar olmanız bana ne. Dindar olmak ne demek? Öbür dünyada paçayı kurtarmak için değil mi? İyi de ismet paşanın veya sizin öbür dünyada paçayı kurtarmak için yaptıkları/yaptıklarınız bana ne? Ben sadece ismet paşa veya siz ya da herhangi birisi benim hakkımı (bana yalan söylüyor musunuz, bana iftira atıyor musunuz, beni dılandırıyor musunuz, benim emeğime malıma göz dikiyor musunuz, beni sömürüyor müsünüz vs) yiyor musunuz? Ben ona bakarım. Hangi dine inanırsan inan beni ilgilendirmez zira bu sadece paça kurtarma meşgalesi. Yunus Emre ne demiş? Bana seni gerek seni... sana (ismet Paşa'ya veya size ya sa başkasına) ne gerekiyor?
  • Yanıtla

Leyla

ALLAH laneti üzerlerine olsun cehennem e kütük olsunlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı