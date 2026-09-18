Bakan Güler: 'Terörsüz Türkiye' süreci taviz verilmeden titizlikle yürütülüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecinin devletin gücünden ve milletin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz verilmeden, titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Güler, Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ile "Mareşal" rütbesi verilişinin 105'inci yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde düzenlenen törende konuştu.

Ankara'daki törene Bakan Yardımcıları Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Musa Heybet ve Salih Ayhan, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile gaziler ve gazi yakınları katıldı. Gaziler adına Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ile Mehteran Birlik Komutanlığı da konser verdi.

Türkiye'nin içeride tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini söyleyen Güler, terörle mücadelede elde edilen başarıların gazilerin ve şehitlerin yıllar boyunca verdiği mücadelenin eseri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz. Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etme, terörden tamamıyla kurtulma, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir."

Atılan tüm adımların şehitlerin aziz hatırasına leke düşürmeyecek, gazilerin onuruna, asaletine ve emeklerine zarar vermeyecek nitelikte olduğunu vurgulayan Güler, "'Terörsüz Türkiye' hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir" dedi. Bakan, sürecin nihai başarısı sayesinde kazananın "86 milyon vatandaşımızın tamamı, yani Türkiye'miz" olacağını ifade etti.

Gazi haklarına ilişkin kanunla 'önemli bir adım'

Gazileri milletin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsalleri olarak nitelendiren Güler, bir gazi vatanı için mücadele ederken ailesinin de bu kutsal mücadelenin yükünü yüreğinde taşıdığını dile getirdi. Bakan, gazilerin ve vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretilmesi ve ailelerin refahının artırılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde çalışmaların sürdüğünü, geçen ay Gazi Meclisi tarafından kabul edilen kanunla bu konuda önemli bir adım daha atıldığını aktardı.

Güler gazilere seslenerek, "Elbette hiçbir maddi imkan sizin vatan için ödediğiniz bedelin karşılığı olamaz. Ancak bir nebze olsun sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atmaya ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Balkanlar'dan Afrika'ya etkinlik vurgusu

Dünya güvenlik mimarisinin ciddi biçimde sarsıldığı, çatışmaların ve güç mücadelelerinin arttığı kritik bir dönemden geçildiğini anlatan Güler, Türkiye'nin kendi güvenliğini korurken bölgesel barış ve istikrara da katkı sunan, sorumluluk sahibi bir devlet olarak hareket ettiğini söyledi. Sınırların güvenliği ve milletin huzuru için caydırıcılığın en üst seviyede tutulduğunu belirten Bakan, uluslararası meselelerin çözümünde ise barışı, istikrarı ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşım sergilendiğini kaydetti.

"Balkanlardan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin etkinliği her geçen gün daha da artmaktadır" diyen Güler, Cumhurbaşkanı'nın destek ve teşvikleriyle son yıllarda büyük ilerlemeler kaydeden yerli ve milli savunma sanayisinin güvenlikten ekonomiye kadar ülkenin gücüne ve uluslararası etkisine müstesna katkılar sunduğunu ifade etti.

Teknolojiyle birlikte savaşların niteliğinin ve tehditlerin şeklinin değiştiğini söyleyen Güler, "Fakat değişmeyen bir şey var ki o da bu milletin vatanına sahip çıkma iradesidir" dedi. Bakan, bu mücadeledeki en büyük güvencenin fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olduğunu vurguladı.

Güler, konuşmasının ardından şehit yakınları ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan ve komutanlar daha sonra aileler ve gazilerle birlikte yemek yedi.