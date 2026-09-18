Akhisar'da polis operasyonunda 110 bin 60 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Akhisar'da narkotik operasyonunda 110 bin 60 sentetik ecza hapı ele geçirildi; 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin 17 Eylül'de düzenlediği narkotik operasyonunda 110 bin 60 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkardığı yakalama ve arama izinlerinin ardından A.Y. (42), Y.G. (41) ve S.N.Y. (21) isimli şüphelilere ait iki adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda sentetik ecza hapları bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve S.N.Y. tutuklandı. Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.