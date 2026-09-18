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Gündem Bakan Yumaklı, Erzincan'da şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesini ziyaret etti
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Bakan Yumaklı, Erzincan'da şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
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Bakan Yumaklı, Erzincan'da şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesini ziyaret etti; Vali Hamza Aydoğdu ve protokol üyeleri eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da şehit Jandarma Er Yakup Koç'un ailesinin evine ziyarette bulundu. Yumaklı'ya ziyarette Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri eşlik etti.

Şehidin annesi Hanife Koç ve aile bireyleriyle görüşen Yumaklı, aileyle bir süre sohbet etti.

Bakan Yumaklı, ziyarette yaptığı konuşmada şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Yumaklı, "Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanında olmaya, acılarını paylaşmaya ve taleplerini başımızın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bu vatan için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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